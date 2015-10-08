Nobel Edebiyat Ödülü'nü Beyaz Rusyalı Svetlana Aleksiyeviç aldı



Beyaz Rusyalı araştırmacı gazeteci ve yazar Svetlana Aleksandrovna Aleksiyeviç favoriler arasında gösteriliyordu. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin ödül gerekçesinde 67 yaşındaki yazarın "çok yönlü çalışmalarıyla günümüzün acı ve cesaretine bir anıt diktiği" ifadesine yer verildi. Aleksiyeviç, dünyanın en önemli edebiyat ödülünü alan 14'üncü kadın oldu.

Nobel Edebiyat Ödülü geçen yıl Fransız yazar Patrick Modiano'ya verilmişti.

2015 Nobel ödüllerini kazananlar, bu hafta içinde duyuruluyor. Nobellerin açıklanmasına tıpla başlandı. İrlandalı William Campbell, Japon Satoshi Omura ile Çinli Youyou Tu'nun ödülü paylaştıkları açıklandı.

Mardinli Aziz Sancar'a ödül

Temel parçacıklardan nötrinonun bir kütleye sahip olduğunu ortaya koyan araştırmacılar Takaaki Kajita ve Kanadalı Arthur McDonald Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

Çalışmalarını ABD'de sürdüren Mardin doğumlu genetik bilimci Prof. Dr. Aziz Sancar, bu yılki Nobel Kimya Ödülü'nü İsveçli Tomas Lindahl ve ABD'li Paul Modrich ile paylaştı.

Barış Ödülü yarın belli olacak

Barış Ödülü'nü kimin kazandığı yarın belli olacak. Pazartesi günü ise ekonomi ödülü duyurulacak.

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine sunulacak.