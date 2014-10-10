Nobel Edebiyat Ödülü'ne giden yol: Kısa cümleler ve bellek ustası Modiano

2014 yılı Nobel Edebiyat Ödülü, Fransız yazar Patrick Modiano'ya verildi. İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden dün yapılan açıklamada, “çağdaş kısa hikâyenin ustası” olarak tanımlanan Modiano'nun, "özgün bir dile ve kurguya sahip Modiano'nun ustası olduğu bellek sanatıyla yazıya dökülmesi en zor olan insan yazgılarını yansıttığı ve işgal altındaki yaşamları açığa çıkardığı" için ödüllendirildiğini belirtti.

İtalyan Yahudi'si bir baba ve Belçikalı bir aktrisin oğlu olarak 1945 yılında dünyaya gelen Patrick Modiano, döneminin en yetenekli yazarlarından biri olarak biliniyor ve bellek, kimlik ve zaman temalı romanlarıyla tanınıyor.

Ferhan Köseoğlu’nun Zaman’daki haberine göre, 69 yaşındaki Modiano'nun 30'dan fazla romanı var. Yazarın, En Uzağından Unutuşun, Bir Gençlik, Bir Sirk Geçiyor, Kötü Bir İlkbahar, Yıkıntı Çiçekleri romanlarının yanı sıra Babam ve Ben adlı çocuk kitabı Türkçeye çevrildi. ‘Les Boulevards de Ceinture' (Kemerler Bulvarı) romanı ile Fransız Akademisi Roman Büyük Ödülü'nü alan Modiano, Kayıp İnsan romanıyla da 1978'de Goncourt Ödülü'nü kazandı. Yazarın Mahallede Kaybolmaman İçin adlı son romanı, eylül ayında yayımlandı.

Patrick Modiano ile Nobel Edebiyat Ödülü, 11. kez bir Fransız yazara takdim edilmiş oldu. 2014 Nobel Edebiyat Ödülü için Haruki Murakami ve Philip Roth'un isimleri ön plana çıkmıştı. Ödülü geçtiğimiz yıl Kanadalı yazar Alice Munro almıştı. Paris'te yaşayan Modiano, ödülle birlikte 1 milyon 100 bin dolarlık para ödülünü de Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle alacak.