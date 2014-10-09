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Yaşam
Deutsche Welle

Nobel Edebiyat Ödülü Modiano'nun

Bu yılki Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan isim Fransız yazar Patrick Modiano oldu. İsveç Akademisi Modiano’yu “bugünün Marcel Proust’u” olarak nitelendirdi.  

09 Ekim 2014 20:27


Nobel Edebiyat Ödülü'ne bu yıl Fransız yazar Patrick Modiano layık görüldü. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Daimi Sekreteri Peter Englund, Modiano’yu usta Fransız yazar Marcel Proust’a benzetti ve onu “zamanın Proust’u” olarak tanımladı.

Akademi bu ödülü Modiano'ya vererek onun Fransa'daki 1940'tan 1944’e kadar süren Nazi işgali sırasında sıradan insanların yaşamlarını yakalamadaki sanatını taçlandırmak istediğini belirtti.

69 yasındaki yazarın eserleri genellikle İkinci Dünya Savaşı'nda Alman işgali sırasındaki hatıralar, kayıtsızlık ve suçlar üzerine kurulu. Fransız yazar şimdiye kadar roman, çocuk kitapları ve film senaryoları kaleme aldı.

Nobel Edebiyat Ödülü geçen sene Kanadalı kısa hikâye yazarı Alice Munro’ya verilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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