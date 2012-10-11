Nobel Edebiyat Ödülü bugün açıklanıyor

2012 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi bugün belli oluyor. İsveç Akademisi, edebiyat alanında ödüle layık görülen yazarın ismini 14.00’te (TSİ) açıklayacak. Bu yılki favoriler arasında ise dünyaca ünlü edebiyatçılar Haruki Murakami, Alice Munro ve Philip Roth’un isimleri geçiyor.

Dünyanın en büyük bahis şirketi Ladbroke'un tahminleri arasında Türkiye'de de geniş bir okur kitlesi bulunan Japon yazar Haruki Murakami, Suriyeli şair Adonis, Çinli yazar Mo Yan, Hollandalı yazar Cees Nooteboom, Britanyalı yazar Ian McEwan ile söz yazarı Bob Dylan bulunuyor. Şirket geçen yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan İsveçli şair Tomas Tranströmer'i en güçlü adaylar listesinin ikinci sırasına yerleştirmişti.

İsveç Akademisi'nin Başkanı Peter Englund, bu yıl listelerinde bulunan 210 yazardan 46'sının listede ilk kez yer aldığını açıkladı.