Nobel Barış ödülü sahibi yazardan savaş çağrısı!

T24 - Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli gazeteci yazar Tevekkül Karman, Suriyelilerin bulunduğu Boynuyoğun çadır kentini ziyaret etti. Karman, "Suriye'de halk devrimi yapmamız lazım, özgürlük için gerekirse şehit olmalıyız" dedi.

Yaklaşık 2 bin Suriyeli'nin yaşadığı çadır kentin yetkililerinden bilgi alan Karman, alanı gezdi. Özellikle kadınlar ve çocuklarla yakından ilgilenen Tevekkül Karman, bilişim çadırında da incelemelerde bulundu.

Ana sınıfı olarak kullanılan çadırı da ziyaret eden Karman, burada görevli kadınlarla sohbet etti, çocukları sevdi.

İsmi "Erdoğan" olan bebeği kucağına alan Karman, çocuklarla birlikte Beşşar Esad karşıtı slogan attı.

İbadethane olarak da kullanılan çadırda toplanan Suriyelilere seslenen Karman, kendilerinin de Yemen'deki devrimde, çadırlarda yatmak zorunda kaldıklarını ama sonunda amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

"Gerekirse şehit olmalıyız"

Çadır kentte kalan Suriyelilerden sabırlı olmalarını isteyen Karman, şöyle devam etti: "Suriye'de halk devrimi yapmamız lazım, özgürlük için gerekirse şehit olmalıyız. Merak etmeyin geri döneceksiniz hem de umutlarınıza, amaçlarınıza kavuşmuş olarak. Haklarınızı alıncaya kadar baskıya karşı koymalısınız. Müslümanlar, Hrıstiyanlar hepiniz özgürlüklerinize kavuşacaksınız. Beşşar Esad sen diktatörsün, bizim istediğimiz insanlık ve özgürlük."

Karman Suriyelilerle birlikte "Özgürlük özgürlük Yemen'den Suriye'ye Suriye'den Yemen'e özgürlük", "Şehitlerin kanı üzerine yemin ederiz ki özgürlüğümüze kavuşacağız" sloganlarını attı.

Çadır kentte 'Muhaberatçı' iddiası

Karman konuşmanın ardından çadır kentten ayrıldı. Karman'ın ayrılışı sırasında Suriyeliler, bir kişiyi Suriye istihbarat birimi Muhaberat'ın görevlisi olduğu gerekçesiyle jandarmaya ihbar etti.

Muhaberatçı olduğu ileri sürülen Suriyeli, çadır kentteki jandarma noktasında sorgulandı. Şüphelinin kendilerine verilmesini isteyen Suriyeliler jandarma noktasının çevresindeki tel örgülere tırmandı. Jandarma ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı.

Şüpheli daha sonra jandarma aracıyla çadır kentten götürüldü.