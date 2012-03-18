T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nobel Barış ödülü sahibi yazardan savaş çağrısı!

Karman, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki çadır kente Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle geldi.

18 Mart 2012 21:17

 

T24 - Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli gazeteci yazar Tevekkül Karman, Suriyelilerin bulunduğu Boynuyoğun çadır kentini ziyaret etti. Karman, "Suriye'de halk devrimi yapmamız lazım, özgürlük için gerekirse şehit olmalıyız" dedi.
 
Yaklaşık 2 bin Suriyeli'nin yaşadığı çadır kentin yetkililerinden bilgi alan Karman, alanı gezdi. Özellikle kadınlar ve çocuklarla yakından ilgilenen Tevekkül Karman, bilişim çadırında da incelemelerde bulundu.
 
Ana sınıfı olarak kullanılan çadırı da ziyaret eden Karman, burada görevli kadınlarla sohbet etti, çocukları sevdi. 
 
İsmi "Erdoğan" olan bebeği kucağına alan Karman, çocuklarla birlikte Beşşar Esad karşıtı slogan attı.
 
İbadethane olarak da kullanılan çadırda toplanan Suriyelilere seslenen Karman, kendilerinin de Yemen'deki devrimde, çadırlarda yatmak zorunda kaldıklarını ama sonunda amaçlarına ulaştıklarını söyledi.
 
"Gerekirse şehit olmalıyız"
 
Çadır kentte kalan Suriyelilerden sabırlı olmalarını isteyen Karman, şöyle devam etti: "Suriye'de halk devrimi yapmamız lazım, özgürlük için gerekirse şehit olmalıyız. Merak etmeyin geri döneceksiniz hem de umutlarınıza, amaçlarınıza kavuşmuş olarak. Haklarınızı alıncaya kadar baskıya karşı koymalısınız. Müslümanlar, Hrıstiyanlar hepiniz özgürlüklerinize kavuşacaksınız. Beşşar Esad sen diktatörsün, bizim istediğimiz insanlık ve özgürlük."
 
Karman Suriyelilerle birlikte "Özgürlük özgürlük Yemen'den Suriye'ye Suriye'den Yemen'e özgürlük", "Şehitlerin kanı üzerine yemin ederiz ki özgürlüğümüze kavuşacağız" sloganlarını attı.
 
Çadır kentte 'Muhaberatçı' iddiası
 
Karman konuşmanın ardından çadır kentten ayrıldı. Karman'ın ayrılışı sırasında Suriyeliler, bir kişiyi Suriye istihbarat birimi Muhaberat'ın görevlisi olduğu gerekçesiyle jandarmaya ihbar etti.
 
Muhaberatçı olduğu ileri sürülen Suriyeli, çadır kentteki jandarma noktasında sorgulandı. Şüphelinin kendilerine verilmesini isteyen Suriyeliler jandarma noktasının çevresindeki tel örgülere tırmandı. Jandarma ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı.
 
Şüpheli daha sonra jandarma aracıyla çadır kentten götürüldü. 

ETİKETLER

karmansuriyesavaş

İlgili Haberler

Esad: Silah bırakan herkes affedilecek

Associated Press'in ele geçirdiği mektupta Suriye hükümeti, Annan'dan muhalif grupların silahlarını bırakacaklarına ve silahlı saldırıları sona erdireceklerine dair garanti istedi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24