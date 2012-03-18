Esad: Silah bırakan herkes affedilecek

T24 - Suriye hükümetinin BM-Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'a gönderdiği mektup, Associated Press (AP) haber ajansının eline geçti. AP'nin bildirdiğine göre, mektupta, Suriye'nin şiddet olaylarını sona erdirmeye hazır olduğu, ancak bunun için önce muhalif grupların silah bırakması gerektiği belirtiliyor.

Bu talep, "Muhalifler de, hükümet de aynı anda silah bıraksın" diyen Rusya'nın çözümünden bile daha fazlasının Suriye rejimince şart koşulduğu anlamına geliyor. Ancak yine de, görüşmeler için kapıyı aralık bırakıyor.

Arap Birliği gözlemcileri ile yaşanan deneyimlerden çıkarılan dersler nedeniyle bu tür bir garanti istediğini belirten Suriye hükümeti, ayaklanma sırasında suçsuz sivillerin tutuklandığı iddialarını yalanladı.

'Silah bırakan herkes affedilecek'

Mektupta, çok sayıda hükümlünün serbest bırakıldığını ileri sürüldü ve silah bırakan herkesin affedileceğine dair bir kararnamenin imzalandığı açıklandı.

Arap Birliği gözlemcileri ülkedeyken varılan anlaşma sonucu askerlerin şehirlerden çekildiğini, ancak boşluğu değerlendiren silahlı grupların hem sivil halka hem de güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini hatırlatan Suriye hükümeti, komşu ülkelerden Suriye'deki silahlı muhalif gruplara silah ve mali yardımın kesilmesini de talep etti.

Mektupta istenen garantiler verildikten sonra Suriye hükümetinin tarafsız bir gözlem sisteminin uygulanması fikrini tartışmak üzere Annan ile masaya oturacağı belirtildi.

Suriye hükümeti, Annan'ın gazetecilere ülkeye giriş izni verilmesi talebiyle ilgili olarak da gazetecilerin Suriye yasaları ve düzenlemelerine uygun olarak ülkeye girmesine izin vereceği vaadinde bulundu.

Şam'a müzakerelere devam etmesi için bir teknik heyet yollayacağını açıklayan Kofi Annan, geçen Cuma yaptığı açıklamada, heyetin tatmin edici bir ilerleme kaydetmesi halinde, kendisinin de tekrar Şam'a gideceğini ifade etmişti.