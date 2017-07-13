Nobel Barış Ödülü sahibi Liu Şiaobo hayatını kaybetti

Nobel Barış Ödülü sahibi, Çinli insan hakları savunucusu Liu Şiaobo, kanser rahatsızlığından ötürü tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti.

Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ilerlemiş karaciğer kanseri hastası Liu’nun, Şınyang kentinde tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği duyuruldu.

Cezaevinden geçtiğimiz günlerde hastaneye sevk edilen Liu’nun karın bölgesinde şişkinlik olduğu, kan basıncının düştüğü, böbrek fonksiyonlarının kötüleştiği ve kısmi bağırsak tıkanıklığı yaşadığı açıklanmıştı.

Nobel Barış Ödüllü insan hakları savunucusu ve akademisyen Liu Şiaobo, 2009’da, halkı devleti yıkmaya kışkırtmak suçlamasıyla 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Liu, 2010’da hapishanedeyken insan hakları mücadelesinden dolayı Nobel ödülü kazanmıştı.

Çinli doktorlar, 2014’te, ilerlemiş karaciğer kanseri tanısı konulan Liu’nun tedavi için yurt dışı seyahati yapmasının sağlığı açısından sakıncalı olacağı açıklamasında bulunmuştu.

Uluslararası kamuoyunda artan eleştiriler üzerine Çin, 2 yabancı doktorun Liu’yu muayene etmesine izin vermişti.

Destekçileri ve Batılı ülkeler, Çin’den Liu’nun yurt dışına çıkmasına izin vermesini istemiş ancak Pekin yönetimi bu çağrılara ve kampanyalara kulak tıkamıştı.