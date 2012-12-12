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Kültür-Sanat

Nobel Barış Ödülü için ünlülerden konser

Nobel Barış Ödülü'nün kutlandığı törende, para ödülü olan 8 milyon İsveç kronu göçmen çocukların eğitimine bağışlandı

12 Aralık 2012 19:59

Nobel Barış Ödülü'nün kutlandığı Norveç'in başkenti Oslo'daki törende, Kylie Minogue, Seal ve Jennifer Hudson gibi birçok ünlü isim sahne aldı.

Avrupa Birliği'nin başlıca 3 kuruluşunun liderleri, Norveç'in başkenti Oslo'daki törende, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

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Avrupa Birliği, ödüle Avrupa’yı savaş kıtasından barış kıtasına çevirdiği gerekçesiyle layık görüldü.

Oslo'da gerçekleşen törene, 27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin 21'nin devlet ya da hükümet başkanları katıldı.

Para ödülü olan 8 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon Euro) göçmen çocukların eğitimine bağışlandı.

 

 

 

 

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