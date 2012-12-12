Nobel Barış Ödülü için ünlülerden konser

Nobel Barış Ödülü'nün kutlandığı Norveç'in başkenti Oslo'daki törende, Kylie Minogue, Seal ve Jennifer Hudson gibi birçok ünlü isim sahne aldı.

Avrupa Birliği'nin başlıca 3 kuruluşunun liderleri, Norveç'in başkenti Oslo'daki törende, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

Avrupa Birliği, ödüle Avrupa’yı savaş kıtasından barış kıtasına çevirdiği gerekçesiyle layık görüldü.

Oslo'da gerçekleşen törene, 27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin 21'nin devlet ya da hükümet başkanları katıldı.

Para ödülü olan 8 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon Euro) göçmen çocukların eğitimine bağışlandı.