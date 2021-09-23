No Time to Die'ın yönetmeni: James Bond, serinin ilk bölümlerinde resmen tecavüzcüydü

James Bond serisinin 25’inci filmi No Time to Die’ın yönetmeni Cary Fukunaga, serinin Sean Connery'nin başrolde yer aldığı filmlerinde “James Bond” karakterinin “bir tecavüzcü” olduğunu söyledi.

Hollywood Reporter’a konuşan yönetmen Cary Fukunaga, 1965 yılında çekilen Sean Connery’nin James Bond’u canlandırdığı filme atıfta bulundu. Yönetmen, bu filmde Bond’un bir hemşireyi zorla öptüğünü, başka bir sahnede de kadına onunla birlikte olursa elindeki bilgiyle sessiz kalacağı şantajını yaptığını hatırlattı.

Fukunaga, “Kadın ‘hayır’ diyor, Bond, ‘evet, evet’ diyor. Bugün bu yapılamazdı” dedi.

Bond serisinin 25’inci filmi No Time to Die, filmler arasında kadın-erkek güç ilişkilerinin en eşit olduğu olarak tanıtılıyor.