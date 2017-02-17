'No' filmi CHP'ye ilham verdi; parti pozitif mesajlarla "Hayır" demeye hazırlanıyor

CHP, Şili’de yapılan halkoylamasını anlatan 'No' filminde olduğu gibi pozitif mesajlarla 'hayır' demeye hazırlanıyor. "Hayır çıkması halinde Türkiye’nin rahat bir nefes alacağı" mesajı işlenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere ‘pozitif dil’ talimatı verdi.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, anayasa değişikliği için referandum tarihinin netleşmesiyle birlikte CHP, sandığa yönelik çalışmalara hız verdi. CHP’nin, referandum sürecinde birlikte çalışacağı reklamcıların belirlenmesi için yaptığı toplantılar sürüyor. CHP’nin 16 Nisan’a kadar olan süreçte birden fazla reklamcı ile kampanya yapacağı, ancak ‘hükümetten bu şirketlere baskı kurulabileceği’ kaygısıyla son ana kadar kimlerle çalışacağını açıklamayacağı öğrenildi.

CHP, 1988 yılında Şili’de Pinochet’nin kaybettiği referandum sürecini anlatan ve yönetmenliğini Pablo Larraín’in yaptığı ‘No’ adlı filmi de örnek aldı. Anayasa değişikliği tartışmalarıyla birlikte Türkiye’de yeniden gündeme gelen filmde, ‘hayır’ diyen muhalefetin, pozitif mesajlarla kazanmasını sağlayan reklamcı René Saavedra’nin yöntemi benimsendi. Değerlendirme toplantılarında referandum sürecinde yürütülecek referandum kampanyasında ‘negatif bir kurgu değil, pozitif bir vurgu’ görüşü ön plana çıktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantılarda parti örgütüne “Pozitif dil kullanacağız” talimatı verdi. CHP, referandum çalışmalarında ‘hayır’ kelimesinin olumsuz havasını kıran söylemler geliştirecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti ve MHP liderleri ile ‘evet’ görüşünü destekleyenlerle ilgili olumsuz mesajlar verilmeyecek. Partinin reklam filmleri, afiş ve pankartlarında kullanacağı mesajların ana teması ‘huzur’ ve ‘güven’ olacak. CHP, “referandumda anayasa değişikliğine ‘hayır’ denmesi halinde Türkiye’nin rahat bir soluk alacağı, huzurlu bir gelecek için adım atılacağı” mesajını iletecek.

Provokasyon uyarısı

Bu arada Kılıçdaroğlu’nun, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği Genişletilmiş 2. Bölge Toplantısı’nda partilileri provokasyonlara karşı uyardığı öğrenildi. Basına kapalı toplantıda Kılıçdaroğlu, "AKP’li, MHP’li, Saadet Partili, BBP’li kim olursa olsun, herkesi bir göreceğiz. Kimse gerilim ve kutuplaşma tezgâhına düşmeyecek" dedi. Kılıçdaroğlu, iktidarın 'evet'e gerekçe bulamadığı için CHP’yi suçladığını savunarak, "bu nedenle partiye yönelik olası provokasyonlara karşı dikkatli olunmasını" istedi. Kılıçdaroğlu, "Sandıktan ‘hayır’ çıkacak" diye konuştu.