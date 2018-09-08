NishNova, girişimciler için ikinci kez kapılarını açtı

İSTANBUL, (DHA)- NİSHNOVA Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, yaratıcı projelerini hayata geçirmek isteyen girişimciler için ikinci kez kapılarını açtı.

Geçen yıl açılan ve Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüs içinde yer alan merkez, sadece öğrencilere değil akademisyen mezunlara da yeni fırsatlar sunuyor. 23 Eylül\'e kadar sürecek başvurularda yaş, cinsiyet, okul, yaşadığı yer gibi konular kriter olarak değerlendirilmiyor. Elemelerde hayallerine inancı fazla olan, istikrarlı çalışmaya yatkın bireylere öncelik veriliyor.

Seminer, atölye ve eğitim serilerinden de faydalanabilen girişimciler, uygulamalı aktivite ve girişimcilik faaliyetlerine yer verilen atölye çalışmalarıyla birlikte, CEO Buluşmaları, Together Serisi gibi serilerle de buluşarak işlerini büyütüp, geliştirme şansına sahip oluyor. Bünyesinde Kuluçka Merkezi de barındıran NishNova, mentorlük ve danışmanlık destekleri ile beraber melek yatırımcı ağlarıyla girişimcilerin ihtiyaç ve isteklerine destek oluyor.

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