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Yaşam

Nişantaşı'nda vahşet!

İstanbul Nişantaşı'nda bir otomobilde telle boğulmuş, 40 yaşlarında bir kadına ait ceset bulundu.

08 Ekim 2009 03:00

İstanbul Nişantaşı'nda bir otomobilde telle boğulmuş, 40 yaşlarında bir kadına ait ceset bulundu.

Teşvikiye Ahmet Köktem Mahallesi'nde sabah işe gitmeye hazırlanan vatandaşlar evlerinin önünde bulunan kırmızı renkli bir otomobil içinde boğazı telle sıkılarak öldürülmüş kadın cesedi ile karşılaştılar.

Sabah saat 08:00 sıralarında polise bildirilen cinayetten sonra Teşvikiye Camii'nin arka kısmında bulunan sokakta ters bir durumda ve üzerinde kontak anahtarı bulunan otomobil için yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri çevreyi bantla çevirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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