Nişantaşı'nda güzellik salonunda yangın paniği

İstanbul Nişantaşı'nda bir güzellik salonunda yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir güzellik salonunda saat 16.15 sıralarında meydana gelen olayda, solaryum cihazının regülatörü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangında iki çalışan dumandan etkilendi. Yangın sırasında içerde bulunan müşteriler de panikle dışarı kaçtı.

Dumandan etkilenen çalışanlar, çalışma arkadaşları tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.