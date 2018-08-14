Nişantaşı Üniversitesi "milli hava trafik kontrol simülatörü"nü hizmete sundu

İSTANBUL, (DHA)- NİŞANTAŞI Üniversitesi\'nin hava trafik eğitimi veren ilk vakıf üniversitesi olduğunu ifade eden üniversitenin kurucusu Levent Uysal, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın yerli ve milli yatırım talimatının gereği olarak üniversitemiz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK işbirliği çerçevesinde geliştirilen Milli Hava Trafik Kontrol Simülatörü\'nü hizmete sunduk\" dedi.

Uysal, HAVELSAN’ın simülatör alanındaki teknolojik altyapı ve tecrübesi ile katkı sağladığı proje ile ilgili olarak şöyle konuştu:

\"Bu simülatör Türkiye\'de ilk kez arkadan yansıtmalı 360 derece meydan kontrol simülatörü olup, yaklaşma / yol kontrol radar simülatörü ve 360 derece görselliğe sahip. İstanbul Atatürk, Antalya, Ankara Esenboğa ve Erzincan Havalimanları’nın 3B modellemeleri sistemde mevcut. Görselleştirmede, meydan tel örgüsü içerisinde oluşabilecek patlama, rüzgar etkisi, uçak çarpışması gibi özel efektler de yer alıyor.

AtcTRsim, genişleyebilir bir yapıda tasarlanmış olup, hava trafik kontrol öğrencilerine ileri düzey eğitimlerinin verilmesi, öğrencilerin profesyonel becerilerinin geliştirilmesi, kontrolörlerin acil durumlara karşı hazır hale getirilmesi, hava sahası yapılanma-modifikasyon çalışmalarında hava sahasında sonradan meydana gelebilecek yapısal değişikliklerinin oluşması ve yeni operasyon tekniklerin ortaya çıkması durumlarında eğitimlerin en son ve güncel olarak verilmesi için yerli imkânlarla tasarlanmış önemli bir proje.



AtcTRsim Simülatörü\'nün Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK Ar-Ge işbirliği çerçevesinde geliştirilmiş olması ve HAVELSAN’ın kurulum çalışmalarını gerçekleştirmesiyle, ülkemizin bu alanda dışa bağımlılığını azaltması yönünde önemli bir aşama sağlandı. Hava taşımacılığının olağanüstü artarak devam ettiği göz önüne alındığında, ülkemizin Hava Trafik Kontrolör ihtiyacının karşılanması için üniversitemiz sorumluluk alarak ciddi yatırımlar yapmaya devam edeceği gibi ülkemiz hava sahasının emniyetli ve güvenilir olması ve sivil havacılığımızın gelişmesi için ilgili kurum, kuruluşlar ve paydaşlarla bilgi alışverişi ve eğitim hizmetlerine ara vermeden devam edecektir.\"

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