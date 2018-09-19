Nişantaşı Sokak Festivali başlıyor

Birçok sanatçının konser vereceğive sokak lezzetlerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliğinde yapılacak olan Nişantaşı Sokak Festivali 21-22-23 Eylül tarihlerinde Maçka Sanat Parkı’nda başlıyor.

Festivale giriş, konserler ve etkinlikler dahil her şeyin ücretsiz olduğu organizasyon 3 gün boyunca sürecek. Konserlerin yanı sıra yoga-meditasyon seansları, sokak lezzetleri, tasarım standları, çocuk alanı ve çok daha fazlası ziyaretçileri bekliyor olacak.

İşte ücretsiz olarak katılabileceğiniz etkinlikler:

21 Eylül 2018, Cuma

09:00 - 10:00 Seda Yıldız ile Yoga

10:00 - 11:00 Esat Ataç ile TaiChi

11:00 - 12:00 Tuğba Çorbacıoğlu ile Nefes

12:00 - 13:00 Cenk Sarkuş ile Ses Banyosu

13:00 - 14:00 Yazar Söyleşisi

14:00 - 20:00 DJ / Caz performans &sokak müzisyenleri /Çocuk atölyeleri

20:00 Babazula (LIVE)

22:00 Kaan Düzarat

23:00 Kapanış

22 Eylül 2018, Cumartesi

09:00 - 10:00 Seda Yıldız ile Yoga

10:00 - 11:00 Esat Ataç ile TaiChi

11:00 - 12:00 Kundalini Meditasyonu (Hande Yenidünya)

12:00 - 13:00 Cenk Sarkuş ile Ses Banyosu

13:00 - 14:00 Yazar Söyleşisi

14:00 - 20:00 DJ / Caz performans &sokak müzisyenleri /Çocuk atölyeleri

20:00 Mercan Dede (LIVE)

22:00 Nusaibin (LIVE)

23:00 Kapanış

23 Eylül 2018, Pazar

09:00 - 10:00 Seda Yıldız ile Yoga

10:00 - 11:00 Esat Ataç ile TaiChi

11:00 - 12:00 Nefesin Ritmi,Dans Meditasyonu (Ekin Koyuncu)

12:00 - 13:00 Cenk Sarkuş ile Ses Banyosu

13:00 - 14:00 Yazar Söyleşisi

14:00 - 20:00 DJ / Caz performans &sokak müzisyenleri /Çocuk atölyeleri

18:00 Istanbul Lindy Hoppers ile Dans

20:00 Islandman (LIVE)

21:00 Kozmonotosman

22:00 Kapanış