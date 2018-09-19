Nişantaşı Sokak Festivali başlıyor

Birçok sanatçının konser vereceğive sokak lezzetlerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliğinde yapılacak olan Nişantaşı Sokak Festivali 21-22-23 Eylül tarihlerinde Maçka Sanat Parkı’nda başlıyor.
Festivale giriş, konserler ve etkinlikler dahil her şeyin ücretsiz olduğu organizasyon 3 gün boyunca sürecek. Konserlerin yanı sıra yoga-meditasyon seansları, sokak lezzetleri, tasarım standları, çocuk alanı ve çok daha fazlası ziyaretçileri bekliyor olacak.
İşte ücretsiz olarak katılabileceğiniz etkinlikler:
21 Eylül 2018, Cuma
09:00 - 10:00 Seda Yıldız ile Yoga
10:00 - 11:00 Esat Ataç ile TaiChi
11:00 - 12:00 Tuğba Çorbacıoğlu ile Nefes
12:00 - 13:00 Cenk Sarkuş ile Ses Banyosu
13:00 - 14:00 Yazar Söyleşisi
14:00 - 20:00 DJ / Caz performans &sokak müzisyenleri /Çocuk atölyeleri
20:00 Babazula (LIVE)
22:00 Kaan Düzarat
23:00 Kapanış
22 Eylül 2018, Cumartesi
09:00 - 10:00 Seda Yıldız ile Yoga
10:00 - 11:00 Esat Ataç ile TaiChi
11:00 - 12:00 Kundalini Meditasyonu (Hande Yenidünya)
12:00 - 13:00 Cenk Sarkuş ile Ses Banyosu
13:00 - 14:00 Yazar Söyleşisi
14:00 - 20:00 DJ / Caz performans &sokak müzisyenleri /Çocuk atölyeleri
20:00 Mercan Dede (LIVE)
22:00 Nusaibin (LIVE)
23:00 Kapanış
23 Eylül 2018, Pazar
09:00 - 10:00 Seda Yıldız ile Yoga
10:00 - 11:00 Esat Ataç ile TaiChi
11:00 - 12:00 Nefesin Ritmi,Dans Meditasyonu (Ekin Koyuncu)
12:00 - 13:00 Cenk Sarkuş ile Ses Banyosu
13:00 - 14:00 Yazar Söyleşisi
14:00 - 20:00 DJ / Caz performans &sokak müzisyenleri /Çocuk atölyeleri
18:00 Istanbul Lindy Hoppers ile Dans
20:00 Islandman (LIVE)
21:00 Kozmonotosman
22:00 Kapanış