Nişanlısının yanında üç kişinin tecavüzüne uğrayan kadın: Beni öldürün diye yalvardım!

Nişanlısının gözleri önünde üç kişinin tecavüzüne uğrayan S.M. yaşadığı dehşeti anlattı:

"Beni öldürün diye yalvardım. Hep o anı yaşıyorum. Evde yalnız başına kalamıyorum, en ufak sesten bile korkar hale geldim."

İzmir'de ormanlık alanın kenarında otomobilde nişanlısıyla birlikte otururken, Mahsun Barman, Alpaslan Yıldırım ve Alaattin Hatunana'nın tecavüzüne uğrayan S.M. Sabah gazetesi muhabirine konuştu.

Yaşadıklarının kelimelerle anlatılamayacağını söyleyen S.M. "Bunu yapanlara hayvan bile denilemez. Çünkü, hayvanın bile acıma duygusu var. Bağırdım, çağırdım ama sesimi kimseye duyuramadım. Bana bu iğrençliği yaptıklarında 'beni öldürün' diye yalvardım" dedi. Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen her an o anı yaşadığını söyleyen genç kız şöyle konuştu:

"Sokakta yürürken, herkesin yaşadıklarımı bildiğini ve bana acır gibi baktığını sanıyorum. Evde yalnız kalamıyorum, en küçük bir sesten bile korkar hale geldim. Onları assalar bile yaşadığım sıkıntılar ve gördüğüm korku dolu rüyalar asla bitmeyecek. Psikolojim bozuldu. Bu nedenle destek alıyorum. Hayatımı kararttılar."

Görüntüye almışlar

S.M. şöyle devam etti: "Özgecan Aslan'ın başına gelenleri gördüğümde kanım donmuştu. Onun başına gelen benim de başıma geldi. Sadece beni öldürmediler. Ama o korkunç olaydan sonra yaşayan bir ölü gibiyim." Bu arada 3 tecavüzcünün, olay günü sekreter kıza tecavüz ve telefonunu gasp ettikleri diğer genç kızın dışında, 2 kişiyi daha gasp ettikleri ve bu anları telefonla kaydettikleri belirlendi. Bu durum zanlıların cep telefonlarındaki kayıtlar incelenince ortaya çıktı. Görüntülerde tecavüzcülerin olay günü bölgede bulunan bir erkek ve kadın arkadaşını kurusıkıdan bozma tabancayla tehdit edip diz çöktürdükleri, üzerlerine doğru bir el ateş ederek korkutup değerli eşyalarını gasp ettikleri yer alıyor. Polisin ulaştığı bu iki mağdur da tecavüzcülerden şikâyetçi oldu.