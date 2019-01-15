Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen hemşire tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, nişanlısını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı.

Nişanlısı Gökhan Evinç'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ceyda M. (25), annesi Canan M. (47) ile babası Bülent M. (54), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ceyda M., polisteki ifadesinde, nişanlısının kendisini vurmakla tehdit ettiğini, olay günü de yine kendisini tehdit ettiğini, tartıştıklarını, korktuğu için de babasına ait tüfeği alıp, Gökhan Evinç'i vurduğunu anlattı. Ceyda M., "Ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti" dedi.

Şüphelilerden Ceyda M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, annesi ve babası serbest bırakıldı.

Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi 326. Sokak'taki evlerinde dün nişanlısı Gökhan Evinç ile tartışan Ceyda M., babasına ait tüfekle nişanlısına ateş etmiş, Evinç olay yerinde hayatını kaybetmişti.