Nisanda bütçeden KKM'ye 4,5 milyar lira ödeme

Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan ayına ilişkin Merkezi Bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Nisan ayında bütçe gelirleri 164 milyar 114 milyon TL, giderler ise 214 milyar 281 milyon TL oldu. Böylece bütçe açığı da nisanda 50,2 milyar lira açık verdi.

TIKLAYIN: Merkezi Yönetim bütçesi 50,2 milyar lira açık verdi

Aralıkta faiz indirimlerinin etkisiyle 18,30'lu seviyeleri yükselen dolar/TL'deki artışı durdurmak adına devreye alınan kur korumalı TL mevduat (KKM) hesaplarına ise nisan ayında bütçeden yapılan faiz ödemesi 4,5 milyar TL'ye ulaştı. Böylece 2 ayda KKM hesaplarına yapılan toplam ödeme de 16.2 Milyar TL'ye ulaştı.