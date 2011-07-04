Nişan haberinden bir gün sonra ayrılık haberi

T24- "Nişanlanıyorlar" diye haberleri yapılan Ece Erken-Davut Güloğlu çifti, bir gün sonra ayrıldı.



Nişanlarını Twitter’dan duyuran ikili ayrılık kararını da yine aynı platform üzerinden ilan etti.

Milliyet'in haberine göre, yakın çevrelerine 11 Temmuz’da nişanlanacaklarını söyleyen Erken ve Güloğlu, daha haberin üzerinden 24 saat geçmeden ayrılık kararı aldı.

Ece Erken “Twitter’da başlayan, Twitter’da biter. Saygı duyup susuyorum. Bitmiştir” yorumunu yaparken Davut Güloğlu da “Ne söylesem bilmiyorum, her şey gönlünce olsun. Ben seninle yapamam. Allah yolunu açık etsin. Seni tanımak, yaşamak da bir sınav, bye” diye yazdı.

Sonrasında arkadaşlarıyla dertleşen Güloğlu, “Yorgunum dostum, yoruldum artık” yorumunu yaptı. Ama atılan tweetler daha sonra silindi.