Nisan ayında sıcaklık rekoru kırıldı



Geçen ay şimdiye kadar ölçülmüş en sıcak Nisan ayı olarak kayıtlara geçti. Amerikan İklim Dairesi (NOAA), geçen Nisan ayının sıcaklık verilerinin kayda alınmaya başlandığı 1880 yılından beri en sıcak nisan olduğunu açıkladı. Böylece ardı ardına 12 ayda, son yılların en sıcak seviyesine ulaşarak bir rekor daha kırılmış oldu.

Nisan 2016, 20. yüzyılın bu ay için ölçülen 13,7 derecelik ortalama değerini yaklaşık 1,10'luk artışla kapattı. Böylece son olarak 2010'da kırılan ortalama 0,28'lik derecelik sıcaklık artışı rekoru da kırıldı.

NOAA aşırı sıcaklığın özellikle Rusya'nın bazı bölgeleriyle Alaska Güney Amerika ve Asya'da hissedildiğini duyurdu. Ayrıca son 50 yılda Kuzey Yarımküre'de en az karla kaplı alanın ölçüldüğü ay oldu.

Öte yandan Türkiye'de de rekor sıcaklar etkisini göstermeye başladı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, 2016'nın Türkiye'de son 80 yılın en sıcak yılı olmasının beklendiğini söyledi.