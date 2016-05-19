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Yaşam
Deutsche Welle

Nisan ayında sıcaklık rekoru kırıldı

Nisan ayında yeni bir rekor kırıldı. Amerikan İklim Dairesi'nin verilerine göre, geçen ay son 136 yılın en sıcak nisanı oldu. Sıcaklık artışı iklim değişimiğimin bir sonucu.

19 Mayıs 2016 14:38


Geçen ay şimdiye kadar ölçülmüş en sıcak Nisan ayı olarak kayıtlara geçti. Amerikan İklim Dairesi (NOAA), geçen Nisan ayının sıcaklık verilerinin kayda alınmaya başlandığı 1880 yılından beri en sıcak nisan olduğunu açıkladı. Böylece ardı ardına 12 ayda, son yılların en sıcak seviyesine ulaşarak bir rekor daha kırılmış oldu.

Nisan 2016, 20. yüzyılın bu ay için ölçülen 13,7 derecelik ortalama değerini yaklaşık 1,10'luk artışla kapattı. Böylece son olarak 2010'da kırılan ortalama 0,28'lik derecelik sıcaklık artışı rekoru da kırıldı.

NOAA aşırı sıcaklığın özellikle Rusya'nın bazı bölgeleriyle Alaska Güney Amerika ve Asya'da hissedildiğini duyurdu. Ayrıca son 50 yılda Kuzey Yarımküre'de en az karla kaplı alanın ölçüldüğü ay oldu.

Öte yandan Türkiye'de de rekor sıcaklar etkisini göstermeye başladı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, 2016'nın Türkiye'de son 80 yılın en sıcak yılı olmasının beklendiğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NisanDairesiNOAARusyaAlaska Güney AmerikaAsyaKuzey YarımküreTürkiyeMeteoroloji MühendisliğiProfDeutsche Welle Türkçe dpa MK/HS

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