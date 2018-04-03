T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Nisan ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeli?

Sebze ve meyveleri zamanında yemek, sağlıklı beslenme yolunda en önemli adımlardan bir tanesi

03 Nisan 2018 00:38

Sağlıklı beslenmenin en önemli yollarından bir tanesi, meyve ve sebzeleri zamanında tüketmek. Hangi ayda hangi meyve ve sebzenin yetiştiğini bilmek, sofralarda buna göre bir denge tutturarak her şeyi zamanında yemek, sağlıklı beslenme yolunda en önemli adımlardan bir tanesi. 

Nisan ayında kış sebzelerinin bir kısmı devam ederken, baharın gelmesiyle birlikte en sağlıklı otlar da çıkmaya başladı. Kış mevsimini geride bırakıp baharı karşıladığımız bu geçiş döneminde raflarda görmeye başlayacağımız nisan ayı sebze ve meyveleri şöyle: 

Sebzeler: Taze soğan, taze sarımsak, bezelye, barbunya, semizotu, taze bakla, kuşkonmaz, taze kekik, maydanoz, tere, pancar, enginar.

Meyveler: Can eriği, dut, çilek

ETİKETLER

nisan ayında yenecek sebzelernisan ayında yenecek meyvelerkuşkonmazenginartaze soğanbakla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24