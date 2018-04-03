Nisan ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeli?

Sağlıklı beslenmenin en önemli yollarından bir tanesi, meyve ve sebzeleri zamanında tüketmek. Hangi ayda hangi meyve ve sebzenin yetiştiğini bilmek, sofralarda buna göre bir denge tutturarak her şeyi zamanında yemek, sağlıklı beslenme yolunda en önemli adımlardan bir tanesi.

Nisan ayında kış sebzelerinin bir kısmı devam ederken, baharın gelmesiyle birlikte en sağlıklı otlar da çıkmaya başladı. Kış mevsimini geride bırakıp baharı karşıladığımız bu geçiş döneminde raflarda görmeye başlayacağımız nisan ayı sebze ve meyveleri şöyle:

Sebzeler: Taze soğan, taze sarımsak, bezelye, barbunya, semizotu, taze bakla, kuşkonmaz, taze kekik, maydanoz, tere, pancar, enginar.

Meyveler: Can eriği, dut, çilek