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Dünya

Nirvana'nın Nevermind albümünün yıldönümünü kutladı; bisiklet rotasıyla kapaktaki bebeği çizdi

Pete Stokes, daha önce Beethoven’ın 250’inci doğum günü için bisikletle çizim yapmıştı

26 Eylül 2021 10:23

Avustralyalı bisikletçi Pete Stokes, Nirvana’nın Nevermind albümünün 30’uncu yıldönümü için, bisiklet rotasıyla albüm kapağındaki bebeği çizdi.

Nirvana’nın efsane albümü Nevermind’ın 30’uncu yıl dönümü 24 Eylül için bisikletle ilginç bir mesaj veren bisikletçi, sekiz saat boyunca bisiklet sürerek albüm kapağındaki bebeği çizdi.

The Guardian’a konuşan Stokes “Bu albüm çıktığında lisedeydim. Müzik sevgim bu yaşlarda oluşmuştu” dedi.

Stokes, daha önce Beethoven’ın 250’inci doğum günü için bisikletle çizim yapmıştı.

Stokes’un yolculuğu GPS sitesi Strava tarafından takip edildi.

Nirvana'nın Nevermind albümünün kapağında yer alan bebek Spencer Elden, grubun üyelerinin de aralarında yer aldığı bir grup insana "çocuk pornosu" kullandıkları iddiasıyla dava açmıştı. 

TIKLAYIN - Nevermind albümünün kapağındaki Elden, Nirvana'ya "çocuk pornografisi" kullandıkları gerekçesiyle dava açtı

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