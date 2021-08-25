Nevermind albümünün kapağındaki Elden, Nirvana'ya "çocuk pornografisi" kullandıkları gerekçesiyle dava açtı

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Seattlelı grunge rock grubu Nirvana'nın Nevermind albümünün kapağında yer alan bebek Spencer Elden, grubun üyelerinin de aralarında yer aldığı bir grup insana "çocuk pornosu" kullandıkları iddiasıyla dava açtı.

Davacı olunan isimlerin arasında hayatını kaybeden Kurt Cobain, Krist Novoselic, Dave Groh, Coban'in eşi müzisyen Courtney Love ve fotoğrafı çeken Kirk Weddle bulunuyor.

Louder Sound'ın haberine göre bu isimler, "bilinçli olarak çocuk pornosu üretmek, bulundurmak ve satmakla" suçlanıyor.

Suç duyurusunda, "Sanıklar Spencer'ın bulunduğu çocuk pornografisini albümlerinin tanıtımının temel bir parçası olarak kullandı. Bu teknik, müzik sektöründe albüm tanıtımlarında dikkat çekmek için kullanılır. Bu şekilde albümün kötü ün kazanması, satışlarının artması, medyanın dikkatini çekmesi ve eleştirilmesi sağlanır" denildi.