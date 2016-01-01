Niran Ünsal yılbaşında sahneye perukla çıktı

Niran Ünsal, yılbaşı programı için Bodrum’da limitsiz alkol sunan bir mekanda sahne aldı ve sahneye başörtüsüne çıkartarak perukla çıktı.

Cumhuriyet’in haberine göre Ünsal, "Tabi ki türbanla sahneye çıkmıyorum. Dünyada da, Türkiye'de de hiçbir sahne sanatları ve görsel sanatlar ile ilgilenen ve gerçek anlamda inancını yaşayan insanlar, türbanla sahneye çıkmıyorlar. Dolayısıyla ben de çeşitli peruklar, aksesuarlar ile sahneye çıkıyorum. İşimi yapmaya devam ediyorum" dedi.

Ünsal: İş bulmakta zorlanıyorum Ünsal: İş bulmakta zorlanıyorum

Ünsal, başörtüsü taktığı günden beri iş bulmakta zorluk çektiğini belirtirken “Allah'ın emrini yerine getirerek işimi yapmaya çalışıyorum ve kendi çevremden, uzak, yakın, bildik bilmedik bir sürü çevrelerden veto yiyorum" demişti.