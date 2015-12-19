Niran Ünsal, yılbaşında alkollü mekanda sahne alacak

Niran Ünsal’ın, yılbaşı programı için Bodrum’da limitsiz alkol sunan bir mekanda sahne alacağı öğrenildi. Ünsal, başörtüsü taktığı günden beri iş bulmakta zorluk çektiğini belirtirken “Allah'ın emrini yerine getirerek işimi yapmaya çalışıyorum ve kendi çevremden, uzak, yakın, bildik bilmedik bir sürü çevrelerden veto yiyorum" demişti.

Radikal’in haberine göre yılbaşı programının limitsiz içkili oluşu dikkat çekerken, tesettüre giren Niran Ünsal'ın bu programa başı açık ya da peruklu şekilde katılması bekleniyor.

Niran Ünsal daha önce de bir başka programa yine tesettürsüz olarak katılmış ve çok konuşulmuştu. Niran Ünsal'ın sahneye perukla mı yoksa peruksuz mu çıkacağı henüz bilinmese de organizatörlerin çalışması tamamlanmış durumda. Otelin internet sitesinden yapılan duyuruda; Niran Ünsal'ın yanı sıra oryantal showların da programda yer alacağı duyuruldu. Limitsiz içki servisinin de olduğu programın ücreti ise açıklanmadı.