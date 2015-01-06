2010-12 yılları arasında Niran Ünsal’ın asistanlığını ve sanat kreatif direktörlüğünü yapan Aziz Doğdu Turuşkan, 2 yıl birlikte çalıştığı sanatçıyla alacak meselesi yüzünden mahkemelik oldu. Turuşkan, "Şunu söylemek istiyorum ki Niran Ünsal emek hırsızıdır ve benim emeğimi çaldı" dedi.

Sözcü'den Seda Türkoğlu'na konuşan Turuşkan, yaklaşık 2,5 yıldır süren dava süreciyle ilgili sessizliğini bozdu.

Niran Ünsal ile 2010 yılında “Sesler ve İzler” albümü için bir araya gelen Aziz Doğdu Turuşkan, uzun yıllar Deniz Akel ile birlikte çalışmış ve birçok başarılı işe imza atmış bir sanat danışmanı. Niran Ünsal ile tanışması ise 2010 yılına denk geliyor. Dönemlik olarak Ünsal ile çalışan Turuşkan, esas meselenin 2012 yılında yaşandığını kaydediyor.

'Hamileydi ve iş yapamıyordu'

“Niran Hanım’la güzel işler yaptık. Hatta ben çevirmenlik de yaptığım için bir süre kendisine İngilizce ders verdim. Her şey iyi gidiyordu. 2 yıllık süreçte kendisinin asistanlığını ve sanat danışmanlığını yaptım. 2012 yılının Ağustos ayında Niran’la yollarımızı ayırdık. Kendisi o dönemde hamileydi ve yoğun çalışamıyordu. Dolayısıyla işlerimiz epey sakindi.

'3 aylık maaşımı ödemedi, sigortasız çalıştırdı'

Kendisine doğumdan sonra, işler yeniden hareketlenince çalışmayı teklif ettim. Ancak o, iş olur diye beni bırakmadı. Fakat Niran Hanım işlerinin yavaşladığı dönemde bana ödeme de yapmadı. Ben oraya bir mesai harcıyordum ve başka bir iş yapamıyordum. Nitekim Ağustos ayında da kendisiyle yollarımı ayırdım. Fakat Niran Ünsal, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarının maaşlarını bana ne yazık ki ödemedi. Ayrıca beni o süreçte sigortasız çalıştırdı.”

'Doğrudan iletişim kuramadım'

Önceleri kendisiyle iletişim kurmama rağmen, bir süre sonra Niran’la hiç konuşamamaya başladık. Bu süreçte ben başka işlerde çalıştım ancak bu konuyla ilgili kendisiyle hiç konuşamadım. Başlarda konuşmayı denedim ama Niran çok kapalıydı. Sonra attığı mesajlarla bana çıkıştı “Sana bir vereceğim yok” diye. Hep başkaları üzerinden haber aldım ve en sonunda canımı sıkan bu konuyu mahkemeye taşımak zorunda kaldım.

'Dava lehime sonuçlandı'

Bana soracaklar, “Neden şimdi konuşuyorsun?” diye. Niran Ünsal bir anda farklı çıkışlar yapınca bu durum bana çelişkili geldi. Konu zaten davalık ve benim lehime “Kesinleşmiş icra takibi kararı” var. Şu an yasal süreç işliyor. Kendileri bana borçlarının olmadığının tespiti için bir dava açmıştı, o da düştü. Niran Hanım dava sürecinde benimle çalışmadığını bile iddia etti ancak albümün künyesinde ismim yazıyor.

'Niran Ünsal emek hırsızıdır'

Şunu söylemek istiyorum ki Niran Ünsal emek hırsızıdır ve benim emeğimi çaldı. Ben izole yaşayan bir insanım ve bütün gün evimde çalışıyorum. Benim derdim Niran Ünsal değil, kim olursa olsun emeğimin karşılığını alabilmek.

'Ona hakkımı helal etmiyorum'

Atalarımız “Her koyun kendi bacağından asılır” demiş. Madem kendisi dine ve Allah’a bu kadar önem veriyor, Allah katında en büyük günah kul hakkıdır. Allah Kuran-ı Kerim’de, “Kul hakkıyla karşıma gelmeyin” diyor. Ancak kendisi benim hakkımı yiyor. Bu İslam’a aykırı. Ben herkesin inanışına saygı duyuyorum ancak paramı alana kadar da kendisine hakkımı helal etmiyorum.

'Köprüleri kendisi yıktı'

Niran benim için özel bir insan. Ancak köprüleri kendisi yıktı. Bu saatten sonra arkadaş olabilir miyiz bilmiyorum.

Niran Ünsal niye eleştiriliyor

Son dönemlerde yaptığı ahlak temelli çıkışları ve anneliğe yaptığı vurgu ile birçok kişi tarafından samimiyetsiz bulunan Niran Ünsal, “kutsal davasından” vazgeçmiyor.



* Ünsal, ilk olarak Ağustos ayında Twitter üzerinden “porno” olarak nitelendirdiği kliplere savaş ilan etti. Ardından erotik olduğunu düşündüğü müzik klipleri hakkında RTÜK’e şikayet mektubu yazdı. Yetmedi, konuyu meclise taşıyacağını söyledi. Bunu çocuklarının kötü etkilenmemesi ve onların geleceği için yaptığını belirtse de bu açıklamaları çok eleştirildi.

* Eylül ayında Türkiye ’de konser veren dünyaca ünlü pop yıldızı Lady Gaga’yı, “Türk örf ve adetlerine uymaya” davet etmesi tartışmaları beraberinde getirdi. LGBT bireyler ise, Lady Gaga için söylediği “Cinsel tercihlerinden bize ne, git evinde yaşa” sözlerine tepki gösterdi.

* Seda Sayan’ın programını “sebepsizce” terk etmesi büyük tepki topladı. Bir televizyon programında kendisine yöneltilen “En sevdiğiniz bilim adamı kimdir?” sorusuna “Victor Hugo” ve ardından “Konfüçyüs” yanıtı vermesi ise sosyal medyada uzun süre alay konusu oldu.

* Bir dergiye verdiği tesettürlü pozlar ve yaptığı açıklamalarla eleştiri oklarının hedefi olan Niran Ünsal, son olarak Twitter üzerinden Atatürkçüleri, “Atatürk’ü putlaştırmakla” suçlamıştı.