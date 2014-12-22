Erdoğan'dan Niran Ünsal'a destek: Dik duruşunu bozma, seninleyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aysha dergisi için verdiği tesettürlü pozlar ve yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Niran Ünsal'a destek verdi. Ünsal, Erdoğan’ın kendisine “Dik duruşunu bozma, seninleyiz” dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bisse gömleklerinin sahibi Mustafa Kefeli’nin oğlu Onur Kefeli ile Cansu Pişirgen’in WOW İstanbul Hotel’deki düğün törenlerine katıldı.

Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile masasında bir süre sohbet eden Niran Ünsal şunları anlattı:

“İçtenlikleri beni inanılmaz mutlu etti. Her ikisi son dönemdeki mücadeleme ciddi anlamda vakıflar. Neyin ne olduğunu çok iyi analiz etmişler, bu benim için çok önemliydi. 'Dik duruşunu bozma, seninleyiz' dedi... Son dönemde yaşadıklarımdan sonra aldığım en güzel mesajdı.”