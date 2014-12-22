T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan Niran Ünsal'a destek: Dik duruşunu bozma, seninleyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yaptığı açıklamalarla tartışılan Niran Ünsal'a destek verdi

22 Aralık 2014 16:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aysha dergisi için verdiği tesettürlü pozlar ve yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Niran Ünsal'a destek verdi. Ünsal, Erdoğan’ın kendisine “Dik duruşunu bozma, seninleyiz” dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bisse gömleklerinin sahibi Mustafa Kefeli’nin oğlu Onur Kefeli ile Cansu Pişirgen’in WOW İstanbul Hotel’deki düğün törenlerine katıldı.

Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile masasında bir süre sohbet eden Niran Ünsal şunları anlattı:

“İçtenlikleri beni inanılmaz mutlu etti. Her ikisi son dönemdeki mücadeleme ciddi anlamda vakıflar. Neyin ne olduğunu çok iyi analiz etmişler, bu benim için çok önemliydi. 'Dik duruşunu bozma, seninleyiz' dedi... Son dönemde yaşadıklarımdan sonra aldığım en güzel mesajdı.”

ETİKETLER

tayyip erdoğanemine erdoğanniran ünsaldestek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24