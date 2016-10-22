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Bilim / Teknoloji

Nintendo'nun yeni konsolu açıklandı

Mart 2017’de satışa çıkacak olan Nintendo Switch, 9. nesil konsolları başlatacak cihaz olacak

22 Ekim 2016 14:42

Nintendo'nun yeni oyun konsolu netlik kazandı. Uzun süre Nintendo NX adıyla çıkacağı bilinen cihaz Nintendo Switch olarak duyuruldu.

Uzun süredir Nintendo NX olarak bildinen cihaz, Nintendo Switch olarak resmiyet kazandı. Uzun süredir geliştirme aşamasında olan konsolu nihayet kendini gösterdi.

Nintendo Switch olarak sunulan cihazın ilk fragmanı aynı zamanda yeni konsol sistemi için bir ön tanıtım oldu.

Mart 2017’de satışa çıkacak olan Nintendo Switch, 9. nesil konsolları başlatacak cihaz olacak. Bunun dışında uzunca bir süredir dedikodu olan kartuş olayı da netlik kazandı. Nintendo’nun yeni Oyun konsolu Nintendo Switch kartuş sistemiyle oyunları çalıştıracak.

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