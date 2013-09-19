Nintedo'nun efsane patronunu hayata veda etti

Yamauchi'nin Japonya'nın merkezindeki bir hastanede zatürre sonucu 85 yaşındayken hayatını kaybettiği bildirildi. Uzun yıllar şirketin iş dünyasında başarı kazanması için çalışan Yamauchi, Nintendo'nun da ikinci en büyük hissedarıydı. Yamauchi'nin ölümü Nintendo şirketi tarafından bir elektronik posta mesajıyla duyuruldu.

Nintendo'nun sözcüsü, gönderilen mesajda, "Şirketimiz, bu sabah yaşamını yitiren eski başkanımız Hiroshi Yamauchi'nin yasını tutmaktadır" dedi.

Nintendo'nun 1949'dan 2002'ye kadar patronu olan Yamauchi, şirketin, ilk aile bilgisayar konsolları, Game Boy adlı taşınabilir video oyunlarını geliştirerek dünya çapında büyümesinin mimarı oldu.

Super Mario ve Pokemon oyunlarının yanı sıra oyun deneyimi konusunda bir devrim sayılan Wii ev konsolunu geliştiren Nintendo şirketi, 1889'da çocuklar tarafından biriktirilen, takas edilen oyun kartları üreticisi olarak kuruldu. Ancak Japonya'nın en zengin adamları arasında gösterilmesinin yanı sıra önsezileri güçlü bir kişi olarak tanınan Yamauchi'nin attığı önemli adımlar sayesinde Nintendo efsanevi bir video oyunları ve konsolu üreticisine dönüştü.

Oyun tasarımı sahasında dünya çapında bir yıldız olarak kabul edilen, Super Mario ve Donkey Kong gibi Nintendo'nun en çok rağbet gören oyunlarının fikir babası Şigero Miyamoto'yu şirketin kadrosuna katmak da dahil olmak üzere Yamauchi'nin attığı önemli adımlar, şirketin elektronik oyun dünyasının devi haline gelmesinde önemli rol oynadı.

1889'da Japonya'da kurulan Nintendo, dünyanın en büyük oyun konsolu ve oyun üreticisi firmalarından birisi. Ana merkezi Kyoto'da olan şirket Avrupa ve dünyada oyun konsolu satış listelerinde Nintendo DS çıktığından beri ilk sırada. Şirket ilk Nintendo Entertainment System, NES'i 1983'te piyasaya çıkardı. Şirket verilerine göre Nintendo 1983 yılından bu yana 270 milyon ev konsolu ve 2 milyar 195 milyondan fazla yazılım sattı. Nintendo bu 30 yıllık süreçte Game Boy ile başlayan el konsolları serüveninde 385 milyondan fazla el konsolu, 1 milyar 907 milyondan fazla da yazılım satışı yaptı.

Diğer iki büyün teknoloji dehası Bill Gates ve Steve Jobs gibi Yamauchi de Waseda Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakmıştı.

Yamauchi, Nintendo'nun 4. Başkanı ve Üst Yöneticisi Satoru İvata'nın görevi devralmasından sonra da şirkette bir süre danışman olarak görev yapmıştı.