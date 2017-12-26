Nimet Abla'ya mı gitmeli, seri bilet mi almalı; yılbaşında büyük ikramiyeyi kazanma olasılığınız ne?

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yeni yılın yanı sıra büyük ikramiye için de heyecan başladı. 61 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi için Milli Piyango bileti almak isteyen vatandaşların kimi İstanbul Eminönü’ndeki ünlü Nimet Abla gişesinin önünde oluşan yüzlerce metrelik kuyruğa girerken, kimileri de en azından amortiyi garantilemek için seri bilet alma yöntemini tercih etti.

Sarkac.org’dan Defne Üçer Şaylan, yılbaşı çekilişi öncesinde Milli Piyango büyük ikramiyesini kazanma ihtimalinizi bilimsel olarak ele aldı. Şaylan’ın yazısı şöyle:

Normalde 6 rakam içeren Milli Piyango biletleri yılbaşına özel 7 rakam ile oluşturuluyor. Her rakam 0-9 arasında 10 farklı değer alabiliyor. Dolayısıyla "10×10×10×10×10×10×10×=10000000” adet birbirinden farklı bilet numarası var. Bilet numarası derken 0000000, 1234567, 5682940, 7774447 gibi birçok farklı durumdan bahsediyoruz. Çekiliş yapılırken bu bilet numaralarının her birinin çıkma olasılığı birbirinin aynı. Yani çekilişte büyük ikramiyenin elinizdeki bilet numarasına çıkma olasılığı 10 milyonda bir.

Saçınızdan beyaz tel çekme ihtimaliniz, büyük ikramiye olasılığından 100 kat fazla

Milli Piyango’nun sene içinde yapılan diğer çekilişlerinde 6 rakam olduğuna göre 1 milyon farklı bilet numarası üretiliyor. Normalde büyük ikramiyeyi yakalama olasılığınız 1 milyonda bir yani yılbaşındaki durumun 10 katı daha fazla.

Ortalama sıklıkta saçı olan biriyseniz, saçınızda yalnız bir beyaz tel olsa ve nerede olduğu hakkında hiçbir fikriniz olmasa, rastgele bir saç telinizi koparsanız beyaz teli yakalama şansınız 100 binde bir. Çünkü ortalama bir insanın kafasında 100 bin saç teli var. Bu olasılık yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkma olasılığının 100 katı daha fazla!

52 kartlık standart bir oyun destesinde üst üste 4 tane as çekme olasılığınız 270 bin 725’te bir. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin sizi yakalama olasılığının yaklaşık 36 katı kadar.

Büyük ikramiyeyi boş verelim diğer ikramiyelerin çıkma olasılıklarına bakalım. Büyük ikramiye ile birlikte 2 milyon 952 bin 205 adet ikramiye dağıtılıyor. Yalnız bu ikramiyelerin çoğunu 1000 TL‘nin altındaki ikramiyeler oluşturuyor.

Aşağıdaki tabloda 2016’nın yılbaşı çekilişinde dağıtılan ikramiyeler ve bu ikramiyeleri kazanma olasılıkları görülüyor.

1000 TL ve daha fazla olan ikramiyeler için çekilişte bilet numarasının tüm rakamları belirleniyor. 1000 TL’den daha küçük ikramiyeler için ise son 6,5,4,3,2 rakamı için çekiliş yapılıyor. Amorti için biletin yalnız son rakamı için çekiliş yapılıyor. Sonuç olarak 1000 TL’nin altındaki ikramiyeler için şanslı numara adedinden daha fazla ikramiye var.

Örneğin: 40 bin TL için belirlenen 40 adet bilet numarasının yalnız son 4 rakamı için çekiliş yapılıyor ve ikramiye diğer 3 rakamın alacağı tüm değerler için geçerli. Bu üç rakam 10x10x10=1000 farklı değer alabiliyor. Dolayısıyla 40 adet şanslı numaranın her biri için 1000 farklı bilet numarası ikramiye kazanıyor. Yani 40 bin adet bilet, 40 bin TL ikramiyeyi kazanıyor.

Tabloya baktığımızda 5000 TL çıkma olasılığı 100 binde bir. Yani yukarıda bahsettiğimiz tek bir beyaz saçımız olduğu ve biz nerede olduğunu bilmediğimiz durumda, rastgele koparılan bir saç telinin beyaz çıkması olasılığıyla eşit.

İkramiye bedeli 200 TL’ye indiğinde kazanma olasılığı %2’ye çıkıyor. Amorti tutturma yani bilet parasını geri alma olasılığımız ise %20.

Tam, yarım, çeyrek?

10 milyon farklı numara olan Milli Piyango biletlerinde tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet uygulaması var. Tam bilet sahibiyseniz ve bir ikramiye sizin bilet numarasına çıkarsa o zaman ikramiyenin tamamı sizin oluyor, biletiniz yarım ise ikramiyenin yarısını, çeyrek ise ikramiyenin dörtte birini alabiliyorsunuz. Yani yarım ve çeyrek biletiniz varsa, ikramiyeyi aynı numaradan bileti olan diğer kişilerle paylaşıyorsunuz.

Dolayısıyla her bir bilet numarası için yarım biletler 2 adet, çeyrek biletler ise 4 adet basılıyor. Ayrıca bilet numaralarının %85’i çeyrek, %10’u yarım, %5’i tam bilet olarak basılıyor (2016 verisi)

Durum böyleyse belli bir numaraya ikramiye isabet ettiğinde bu numaranın çeyrek bilete ait olma olasılığı %85, yarım bilete ait olma olasılığı %10 ve tam bilete ait olma olasılığı %5 oluyor. Yani büyük ikramiye büyük (%85) olasılıkla çeyrek bilete vuracak.

Çeyrek ile tam bilete büyük ikramiye çıkma olasılığı aynı

Gazete haberlerinde “Çeyrek bilet 85% daha şanslı!” gibi başlıklar görebilirsiniz. Çeyrek bilet alırsanız büyük ikramiyeyi kazanma şansınız artıyor gibi bir izlenim veriyorsa bu doğru değil. Başka bir deyişle, büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkma ihtimali (%85) tam bilete çıkma ihtimalinin (%5) tam 17 katı olsa da, toplam çeyrek bilet numarası da tam bilet numarasının 17 katı olduğundan elinizdeki bir çeyrek bilete büyük ikramiye çıkma olasılığı ve elinizdeki bir tam bilete büyük ikramiye çıkma olasılığı aynı.

Tam, yarım veya çeyrek bilet alarak büyük ikramiyeyi kazanma şansınızı değiştirmeniz mümkün değil. Unutmayalım, her numara için kazanma olasılığı aynı: 1/10000000 veya 10 milyonda bir.

Kazanma olasılığınızı arttırmanın tek yolu, fazla sayıda bilet almak. Mesela 10 adet bilet alırsanız büyük ikramiyeyi kazanma şansınız 1 milyonda bir’e çıkıyor. 100 adet bilet alırsanız büyük ikramiyeyi kazanma şansınız şu beyaz saç telini bulma olasılığı kadar yükseliyor ama bu arada, çeyrek biletin 15 TL olduğu düşünülürse, hem en azından 1500 TL harcamış oluyorsunuz hem de büyük ikramiye kazanma olasılığı hala çok düşük.