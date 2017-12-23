Milli Piyango kuyruğunu soğuk hava bile etkilemedi

Yılbaşı çekilişi öncesinde, Türkiye’nin en ünlü gişelerinden biri olan Nimet Abla’dan bilet almak isteyenler, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Öğle saatlerinden itibaren gişe önünde yoğunluk başlarken, 200 metreyi bulan kuyruğun saat ilerledikçe uzadığı kaydedildi.

İzdiham ve 'araya kaynak yapanlar' olmaması için gişe önünde çalışan 10 özel güvenlik görevlisi, zaman zaman çıkan 'sıra’ tartışmalarını araya girerek büyümeden önleniyor.

Şehirdışından da geldiler

Nimet Abla gişesini tercih edenlerin ortak düşüncesi, büyük ikramiyenin sıklıkla buraya vurduğu şeklinde. Bu nedenle yılbaşı bileti almak için şehir dışından bile geldiğini söyleyenler var. Bunlardan biri de Kocaeli'den İstanbul'a gezmeye gelen ve gelmişken de bilet gişesine uğrayan Murat Oğuz oldu. Oğuz, "Yaklaşık 1 buçuk saat sırada bekledim. Burayı özellikle seçtim" dedi.

9 çeyrek bilet satın alan emekli Celal Doğan ise, "Buradan çıktığını hep duyuyoruz. Bu nedenle biz de tercih ettik. 70 yaşında olduğum için görevliler beni sırada bekletmedi. Allah razı olsun onlardan" diye konuştu.

"Son iki yıldır büyük ikramiye bizden satıldı"

Gişenin müdürü Hasan Pan da DHA'ya yaptığı açıklamada yoğunluğun sabah saatlerinden başlayıp geç saatlere kadar yaşandığını söyledi. Pan, "Personelimizle hızlı bir şekilde bu yoğunluğun üstesinden geliyoruz. Müşterilerimiz en fazla 30 ila 40 dakika bekledikten sonra biletlerini alıyorlar. Yıllardır ikramiye dağıtıyoruz. Son iki yıldır büyük ikramiye bizden satıldı. İnşallah bu yıl da büyük ikramiyenin bizden satılmasını bekliyoruz. Bunu da buradan çok bilet satılmasına bağlıyoruz. O zaman ikramiyenin çıkma olasılığı ise artıyor" ifadelerini kullandı.

Hasan Pan, gişeden günde tam olarak kaç adet bilet satıldığıyla ilgili bir soruya ticari sır olduğu gerekçesiyle yanıtlamaktan kaçınırken, "Şunu söyleyim, binlerce satıyoruz" demekle yetindi.