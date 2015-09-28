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Çevre

Nilüfer bitkileri su altından nasıl görünüyor?

Kanada'daki Cedar Gölü'ndeki nilüfer ve iribaşların fotoğrafı tabloyu andırıyor

28 Eylül 2015 23:26

Kaynak: Evrim Ağacı

Bu bir tablo değil! Kanada'nın Vancouver Adası üzerinde bulunan Cedar Lake'teki nilüfer bitkilerinin arasında yüzen kurbağa yavrularına (iribaşlara) ait tam zamanında çekilmiş, harika bir fotoğraf! 

İribaşlar, genç amfibilerin yetişkin hallerine metamorfoz geçirerek dönüşmeleri öncesindeki formlarına verilen isimdir. Genellikle suda yaşasalar da, bazı iribaşlar hem suda hem karada, bazıları ise tamamen karada yaşayabilmektedir. İribaşların büyük bir çoğunluğu iç ve dış solungaç yarıklarıyla nefes alıp verirler. Genellikle bacak ve kolları bulunmaz; bunun yerine büyük ve düz kuyruklara sahiptirler.
 

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