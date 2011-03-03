-NİLÜFER AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI KONSER VERECEK İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Ünlü sanatçı Nilüfer, Hürriyet gazetesinin ''Aile İçi Şiddete Son'' kampanyası kapsamında, 9 Mart'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde, 12 sanatçı ile sahneye çıkacak. Aile içi şiddete maruz kalan kadınlara destek amaçlı geleneksel olarak düzenlenen konserde, Türkiye'nin güçlü sesi Nilüfer'e Şebnem Ferah, Yüksek Sadakat, Malt, Gece Yolcuları, Ogün Sanlısoy, Badem, Hayko Cepkin, Candaş-Cingi-Ruacan üçlüsü, Rashit, TNK ve 4x4 eşlik edecek. Son dönem Türk musikisinin önemli isimlerinden Bekir Ünlüataer yarın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak. Türk müziğinin en anlamlı temalarından olan ''Yar'' başlığı altında eserlerin seslendirileceği konserde Ünlüataer, Zekai Dede, Tamburi Cemil Bey ve Nigar Hanım gibi önemli isimlerin eserlerini icra edecek. İki bölümden oluşan konserde başarılı yorumcuya tanburda Birol Yayla, kemençede Lütfiye Özer, udda Samim Karaca, neyde Aziz Şenol Filiz, kanunda Taner Sayacıoğlu, viyolonselde Volkan Ertem, ritmde Fahrettin Yarkın ve kemanda Aziz Şükrü Özoğuz eşlik edecek. Türkçe pop müziğin ünlü ismi Hande Yener de yarın Olimpia Event Hall'de sahne alacak. Modern sahne performansı ile müzik piyasasında hatırı sayılır bir yer elde eden Yener, Sinan Akçıl'ın yönetimindeki orkestrasıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir konser verecek. Beyoğlu Hayal Kahvesi, yine aynı gün Demet Tuncer'in sahne şovu ve performansına ev sahipliği yapacak. Farklı yorumunun yanı sıra dizilerde sergilediği oyunculukla da tanınan Tuncer, 1970, 1980 ve 1990'lı yılların unutulmaz aşk şarkılarını hazırladığı kadın erkek ilişkilerini konu alan şovla müzikseverlerin beğenisine sunacak. Baba Zula, 5 Martta Ghetto Sahnesi'nde hayranlarının karşısına çıkacak. Darbuka, elektronik kaşık gibi oryantal enstrümanları harmanladıkları modern seslerle sıra dışı melodiler yakalamayı başaran grup, birçok önemli film için yaptıkları soundtracklerle de tanınıyor. Türkiye'yi Eurovision yarışmasında temsil edecek olan Yüksek Sadakat da aynı gün Jolly Joker Balans'ta konser verecek. Yaptığı parçalarla büyük bir hayran kitlesi kazanan, gösterdiği başarı ile Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek olan grup, kısa bir süre öncesinde yayınladıkları yeni albümlerinden parçaları dinleyicilerle buluşturacak. Aynı gün, İş Sanat, Türkiye'nin önemli perküsyon topluluklarından Yarkın Ritim Grubu ve Romanya'nın çingene müziğinde önemli grubu Mahala Rai Banda'ya ev sahipliği yapacak. ''Balkan Gecesi: Varyasyonlar'' isimli programda iki ünlü grup, çingene müziklerine getirdikleri modern yaklaşımları, iki farklı kültürün katkılarıyla bir araya getirerek unutulmaz bir konseri müzikseverlerin beğenisine sunacak. Fado müziğinin başarılı ismi Ana Moura, 7 Mart'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda İstanbullu müzikseverler için bir performans sergileyecek. Uluslararası alanda kısa sürede beğenilen ve gösterdiği başarıyla fado müzikle birlikte anılan isimler arasına giren Portekizli sanatçı, latin müziklerinden hoşlanan sanatseverler için uzun süre akıllardan çıkmayacak bir konser verecek. Farklı yorumunu sunduğu ilk albümünden bu yana kısa sürede birçok hayranı tarafından beğeniyle takip edilen Jehan Barbur, 9 Mart'ta Ghetto Sahnesi'nde müzikseverlerle bir araya gelecek. Sarp Maden, Kemal Evrim Aslan, Cenk Erdoğan ve Murat Çopur gibi pek çok müzisyenle çalışan genç sanatçı vereceği konserde son albümü ''Hayat''tan şarkıları da dinleyicilerinin beğenisine sunacak. -SAHNE SANATLARI- Cüneyt Çalışkur'un yazıp yönettiği ''Kredi Kartı-Vak'a aaaaa!'' isimli oyun yarın Şişli Cevahir Sahnesi'nde perdelerini tiyatroseverler için açacak. Usta oyuncu Uğur Polat'ın baş rollerini Çağ Çalışkur ile paylaştığı oyunun müziklerini Tamer Çıray hazırladı. Oyun hafta sonuna kadar aynı sahnede izlenebilecek. Orhan Asena'nın ünlü eseri Alemdar, aynı gün Engin Alkan'ın yönetiminde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. Oyunda 2. Mahmut ile Alemdar Mustafa Paşa arasındaki çekişme, Erhan Abir, Can Başak, Serdar Orçin, Emrah Özertem, Hakan Arlı, Oya Palay, Yeliz Gerçek, Berna Adıgüzel, Aslı Nimet Altaylar, Zafer Kırşan, Ümit Daşdöğen, Tolga Coşkun, Çiğdem Gürel, Esra Karabaş, Hüseyin Tuncel ve Murat Üzen'in oyunculuğu ile sahnelecek. Aynı gün sahnelenecek olan ''Merhaba Hoşçakal'' isimli oyun Taner Barlas'ın yönetiminde Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde perdelerini açacak. Athol Fugard'ın kaleme aldığı oyunda, yıllar sonra evine dönen Hester isimli karakterin erkek kardeşi Johnnie ile süren birkaç saatlik hesaplaşması, Tolga Yeter ve Ayşen Çetiner Sezerel'in oyunculuğuyla sergilenecek. Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, aynı gün ''Arzunun Onda Dokuzu'' isimli oyuna ev sahipliği yapacak. Heather Raffo'nun yazıp, Arif Akkaya'nın sahneye koyduğu oyunda, işgal altındaki bir ülkede kültür ve geleneklerin baskı altına alınarak yok edilmesinin kadınlar üzerindeki etkisi Hikmet Körmükçü, Hasibe Eren, Bensu Orhunöz ve Cihan Kurtaran'ın oyunculuğuyla izleyiciler aktarılacak. Aynı gün sahnelenecek diğer bir oyun olan ''Dört Kişilik Bahçe'', Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesin'de izleyicilerinin beğenisine sunulacak. Ayşe Kökçü, Sevil Akı, Metin Çoban ve Esin Umulu rol alacağı oyunda, eski bir konakta yaşayan 3 kadın ve eski bir paşanın yoğun iç hesaplaşmaları izleyiciyle buluşturulacak. Murathan Mungan'ın kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini ise Ersin Umulu üstleniyor. Dünyanın en çok okunan romanlarından olan ''Don Kişot''un sahnelere uyarlanmış hali olan ''Mançalı Şovalye'' isimli müzikal 5 Mart'ta Kadıköy Süreyya Operası'nda sahnelenecek. Murat Göksu'nun sahneye koyduğu, Murat Kodallı'nın orkestra şefliğini gerçekleştirdiği müzikalde, Suat Arıkan, H. Rıza Murat Göksu ve Çağrı Köktekin gibi oyuncular da rol alacak. Hırvat yazar Mate Matisic'in yazdığı, Kazım Akşar'ın yönettiği ''Bedensiz Kadın'', 9 Mart'ta Küçük Sahne'de perdelerini açacak. Savaşta hiçbir tarafın yeterince temiz olmadığının anlatıldığı oyunda, Reha Özcan, Ahenk Demir, Gilman Peremeci, Uğur Hakan Güneri ve Gökalp Kulan rol alacak. Şişli Cevahir Sahnesi aynı gün Mutlu Güney'in yönettiği ''Karanlık İşler'' isimli oyunu ağırlayacak. Bir mafya babasının kız arkadaşı, mafyayı bir başka erkekle aldatması üzerine gelişen olayları konu alıyor. Robin Hawdon'un yazdığı oyunda Levent Özdilek, Ali Murat Altunmeşe, Tolga Evren, Selçuk Kıpçak, Evren Kardeş, Aydın Şentürk ve Özlem Ünaldı görev alacak. Aynı gün Aydın Büke'nin yazdığı, Rıza Murat Göksu'nun sahneye koyduğu ''Wolfgang ve Lorenzo'' isimli opera da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda perdelerini açacak. Mozart'ın eşsiz besteleriyle sunulacak opera, geniş sanatçı kadrosu ile opera meraklılarına keyifli anlar yaşatacak. -GÖRSEL SANATLAR- En çok izlenen televizyon dizileri arasında gösterilen ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisinde kullanılan kostümler 5 Mart'ta Palladium'da sergilenmeye başlayacak. Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderine yön veren bir aşkın hikayesinin anlatıldığı dizide Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Pargalı İbrahim ve diğer tarihi kişilerin kullandığı eşsiz kostümler, 13 Mart tarihine kadar sergilenecek. Grafik sanatçısı Mengü Ertel'in ''Tepe Tepe Kullanıyorum Hülyalarımı'' isimli sergisi yarın, Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde sanat ve edebiyattaki önemli isimleri için düzenlenen ''Bir Usta Bir Dünya'' sergi dizisi kapsamında açılacak olan Ertel'in sergisi, sanatçının yayımlanmış afiş tasarımlarının yanı sıra yayımlanmamış orijinal afişler ve afiş taslakları da sanatseverlerle paylaşılacak. Sanatçının bu farklı sergisi, 23 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olacak. İlke Kutlay'ın üçüncü kişisel resim sergisi ''Süperego'' 7 Mart'ta Merkür Sanat Galerisi'nde açılacak. Sanatçının önceki sergilerindekilerin aksine daha sert ifadeli ve gizemli çalışmaların yer alacağı sergide Kutlay, bireyin kendi egosunun gelişim, geçmiş, çevre, içgüdü ve yaşadığı deneyimleriyle ilişkilendirmeyi amaçlıyor. Sanatçının, tuvalin yanı sıra farklı zeminler kullanarak yaptığı eserler, ay sonuna kadar görülebilecek. Casa Dell'Arte, 9 Mart tarihinden itibaren, Nilüfer Tokay'ın ''Farkındalık'' isimli sergisine ev sahipliği yapmaya başlayacak. Başarılı sanatçının yağlı boya resim, dijital baskı, heykel ve video çalışmalarının yer alacağı sergi, Casa Dell'Arte'ın farklı mekanında 26 Marta kadar ziyaretçilere açık bulunacak.