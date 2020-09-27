Nilperi Şahinkaya: Bir dönem rol için benim de kilo vermem istendi, psikolojik olarak etkilendim

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Oyuncu Hazal Kaya'nın "Kilolu kadınlara başrol verilmiyor" sözleri hatırlatılan Şahinkaya, "Bir dönem rol için benim de kilo vermem istendi" dedi.

HaberTürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre, Şahinkaya, "Hazal doğru söylüyor. Maalesef kadın yeteneğinden çok güzelliğiyle hep ön planda tutuluyor. Bir tık daha balık etli olduğum zamanlarda 'Biraz daha kilo ver. Güzel durmuyor' diyorlardı. Psikolojik olarak etkileniyordum. Diyet yapıyordum. Olmayınca üzülüyordum. Kafamı taktığım zamanlar olmuştu." diye konuştu.