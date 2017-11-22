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Kültür-Sanat

Nilipek, yeni albümü "Döngü"yü 1 Aralık’ta müzikseverlerle buluşturacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ALTERNATİF müzik sanatçısı Nilipek’in ikinci solo albümü "Döngü", 1 Aralık’ta yayınlanacak

22 Kasım 2017 15:42

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ALTERNATİF müzik sanatçısı Nilipek’in ikinci solo albümü \"Döngü\", 1 Aralık’ta yayınlanacak.
2015 yılında çıkardığı \"Sabah” albümü ile müzik eleştirmenleri tarafından olumlu tepkiler alan Nilipek, yeni albümü Döngü’yü Kabak & Lin etiketiyle 1 Aralık’ta müzikseverlerle buluşturacak. 11 parçadan oluşan albümde ikisi dışında tüm şarkıların söz ve müzikleri Nilipek’e ait. Albümde, Soru İşareti” Ceylan Ertem imzası taşırken, bir de Ayyuka cover’ı “Havada Bir Hinlik Var” yer alıyor.
Döngü albümünü “Bireysel şehir mitolojisi” olarak tanımlayan Nilipek, “Albüm, hem yaratıcısı, hem tutsağı olduğumuz döngüleri ve o döngülerden çıkma ihtimalini anlatıyor. Hayatımızda tanrılaştırdığımız karakterlerle, hiçbir ders almadığımız küçük hikayeleriyle bir nevi bireysel şehir mitolojisi de diyebiliriz ‘Döngü’ için. Başından sonuna dinlendiğinde defalarca tekrar edeceğini bildiğiniz bir hikayeyi dinliyorsunuz” ifadesini kullandı.
Döngü albümünün lansman konseri ise 28 Kasım Salı günü Babylon’da yapılacak. Albüm turnesi, 5 Aralık’ta Ankara Passage Pub, 6 Aralık’ta Eskişehir Peyote ve 8 Aralık’ta İzmir İz Performance konserleri devam edecek.

(FOTOĞRAF)

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