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Nilgün Bodur'dan kendisini eleştirene: B.kunu çıkarmayın, olur mu?

"Eleştiren kimsenin heykeli dikilmedi bu dünyada"

17 Ekim 2018 17:36

İntihal iddialarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Nilgün Bodur, kendisini eleştiren bir sosyal medya kullanıcısına “B.kunu çıkarmayın olur mu?” diyerek tepki gösterdi.

Nilgün Bodur, "Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim” adlı kitabında 2. Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında öldürülen Anne Frank’tan alıntı yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bodur, bu iddiaları “Altına imza atmam, ‘Bu cümle bana aittir’ anlamına gelmez” ifadesiyle savunmuştu. Bodur, en son olarak "Madem edebiyat yapmıyorum, bu madem bir sosyal medya güncesi o zaman neden bana edebi eser suçlaması geliyor ki?” demişti.

Bodur, şimdi de sosyal medyada bir kullanıcıya sarf ettiği sözlerle gündemde. 

“Pınar Kişisi” isimli sosyal medya kullanıcısı Bodur’un kitabında yer alan “Bazen unutmak bazen unutmamak gerek. Ama unutanı mutlaka unutmak gerek…” sözlerini paylaşarak şunu yazdı:

“Şey değil mi bu ya, unutma unutulanlar unutanları asla unutmazlar?”

Bodur da kullanıcıya şu mesaj ile cevap verdi:

"Bokunu çıkarmayın olur mu? Siz daha iyisini yapın mesela. Eleştiren kimsenin heykeli dikilmedi bu dünyada. Twitterda RT almak hayattaki amacınız olmasın. Yazın. Daha iyisini yazın. O zaman belki adınız hatırlanır; böyle zor…”

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Bodur’un mesajında hakaret ettiğini ifade etti.

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