Uşak ve Çankaya belediyelerinden Nilgün Bodur aforizmaları

Sosyal medya fenomeni Nilgün Bodur'un son kitabı 'Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim'de Anne Frank'ten intihal olduğu iddia edildi.

150 bin satan kitaptaki "Unutmayın ölüler her zaman yaşayanlardan daha fazla çiçek alır. Çünkü pişmanlık minnetten daha çok acıtır" sözünün 1945'te Nazi toplama kampında hayatını kaybeden ve 'Hatıra Defteri' isimli yazılarıyla bilinen Anne Frank'e ait olduğu öne sürüldü.

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Bodur’un yaptığı iddia edilen intihal ise sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları ünlü sözleri Nilgün Bodur'a ithaf ederek konuyu ele aldı.

Uşak Belediyesi resmi Twitter adresi de olaya dahil oldu. Belediyenin paylaşımı şöyle:

Olaya dahil olan bir diğer belediye de Çankaya Belediyesi oldu: