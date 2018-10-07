Nilgün Bodur'un kitabındaki “Ölüler yaşayanlardan daha çok çiçek alır” ifadesi Anne Frank'ın mı?

Teyit.org, sosyal medya fenomeni Nilgün Bodur’un “Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim” adlı kitabında, 2. Dünya Savaşı’nda toplama kamplarında öldürülen Anne Frank'e ait bir cümleyi kullandığı iddiasını araştırdı.

Teyit.org’dan Ali Osman Arabacı’nın araştırması aynen şöyle:

Her şey, Nazilerin İkinci Dünya Savaşı’nda tüm Avrupa’yı istila etmesiyle başladı. Hollanda’da Nazilerden saklanan Anne Frank isimli Yahudi bir kız, kendisine 13. yaş günü hediyesi olarak verilen deftere 12 Haziran 1942 ile 1 Ağustos 1944 yılları arasında çeşitli notlar düştü. Aslında Anne’nın babası Otto Frank, 1933 yılında Nazilerin Almanya’da iktidara gelmesinden sonra ailesini Hollanda’ya taşımayı başarmıştı. Ancak, 10 Mayıs 1940’ta Almanlar Hollanda’yı da işgal etti ve ailenin bu ülkedeki geleceği de tehlikeye girdi. Anne Frank’ın kız kardeşi Margot Frank’ın 5 Haziran 1942’de çalışma kampı için çağrılmasından sonra baba Otto Frank, Amsterdam Prinsengracht 263’de yer alan dükkanında ailesinin geri kalanlarının saklanabileceği gizli bir bölüm inşaa etti.

Prinsengracht 263’deki gizli bölmede yaklaşık iki yıl yaşayan Anne Frank, günlüğüne son notunu 1 Ağustos 1944’te düştü ve gizli bölme 4 Ağustos 1944’te açığa çıkarıldı. Bunun üzerine Anne Frank tutuklanarak 8 Ağustos 1944’te Hollanda’da bulunan Westerbork toplama kampına gönderildi. Daha sonra Hollanda’dan sınır dışı edilen Anne, Polonya’da bulunan Auschwitz toplama kampına götürüldü. Anne’nın son durağı ise Almanya’da bulunan Bergen-Belsen toplama kampı oldu. Anne Frank, Bergen-Belsen toplama kampında Mart 1945’te Tifüs hastalığından hayatını kaybetti.

Anne Frank’ın, Bergen-Belsen toplama kampında hayatını kaybetmesinden yaklaşık 75 yıl sonra yazar Nilgün Bodur, Haziran 2018’de “Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim” isimli bir kitap yayımladı. Destek Yayınları’ndan çıkan kitap çok satanlar listelerine de girerek şimdiye kadar 110. baskıya ulaştı. Bodur’un bahsi geçen kitabı geçtiğimiz günlerde intihal iddialarıyla gündeme geldi.

İddialara göre Nilgün Bodur “Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim” isimli kitabında, Anne Frank’a ait olan bir sözü değiştirerek kendi kitabına eklemişti. Buna göre, Anne Frank’a ait olduğu belirtilen “Ölüler yaşayanlardan daha çok çiçek alır. Çünkü pişmanlık minnetten daha güçlüdür.” cümlesi Bodur’un kitabında, “Unutmayın ölüler her zaman yaşayanlardan daha fazla çiçek alır. Çünkü pişmanlık minnetten daha çok acıtır.” şeklinde yer alıyordu.