Nilgün Bodur'un kitabındaki “Ölüler yaşayanlardan daha çok çiçek alır” ifadesi Anne Frank'ın mı?

Teyit.org, sosyal medya fenomeni Nilgün Bodur’un “Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim” adlı kitabında, 2. Dünya Savaşı’nda toplama kamplarında öldürülen Anne Frank'e ait bir cümleyi kullandığı iddiasını araştırdı.

Teyit.org’dan Ali Osman Arabacı’nın araştırması aynen şöyle:

Her şey, Nazilerin İkinci Dünya Savaşı’nda tüm Avrupa’yı istila etmesiyle başladı. Hollanda’da Nazilerden saklanan Anne Frank isimli Yahudi bir kız, kendisine 13. yaş günü hediyesi olarak verilen deftere 12 Haziran 1942 ile 1 Ağustos 1944 yılları arasında çeşitli notlar düştü. Aslında Anne’nın babası Otto Frank, 1933 yılında Nazilerin Almanya’da iktidara gelmesinden sonra ailesini Hollanda’ya taşımayı başarmıştı. Ancak, 10 Mayıs 1940’ta Almanlar Hollanda’yı da işgal etti ve ailenin bu ülkedeki geleceği de tehlikeye girdi. Anne Frank’ın kız kardeşi Margot Frank’ın 5 Haziran 1942’de çalışma kampı için çağrılmasından sonra baba Otto Frank, Amsterdam Prinsengracht 263’de yer alan dükkanında ailesinin geri kalanlarının saklanabileceği gizli bir bölüm inşaa etti.

Prinsengracht 263’deki gizli bölmede yaklaşık iki yıl yaşayan Anne Frank, günlüğüne son notunu 1 Ağustos 1944’te düştü ve gizli bölme 4 Ağustos 1944’te açığa çıkarıldı. Bunun üzerine Anne Frank tutuklanarak 8 Ağustos 1944’te Hollanda’da bulunan Westerbork toplama kampına gönderildi. Daha sonra Hollanda’dan sınır dışı edilen Anne, Polonya’da bulunan Auschwitz toplama kampına götürüldü. Anne’nın son durağı ise Almanya’da bulunan Bergen-Belsen toplama kampı oldu. Anne Frank, Bergen-Belsen toplama kampında Mart 1945’te Tifüs hastalığından hayatını kaybetti.

Anne Frank’ın, Bergen-Belsen toplama kampında hayatını kaybetmesinden yaklaşık 75 yıl sonra yazar Nilgün Bodur, Haziran 2018’de “Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim” isimli bir kitap yayımladı. Destek Yayınları’ndan çıkan kitap çok satanlar listelerine de girerek şimdiye kadar 110. baskıya ulaştı. Bodur’un bahsi geçen kitabı geçtiğimiz günlerde intihal iddialarıyla gündeme geldi.

İddialara göre Nilgün Bodur “Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim” isimli kitabında, Anne Frank’a ait olan bir sözü değiştirerek kendi kitabına eklemişti. Buna göre, Anne Frank’a ait olduğu belirtilen “Ölüler yaşayanlardan daha çok çiçek alır. Çünkü pişmanlık minnetten daha güçlüdür.” cümlesi Bodur’un kitabında, “Unutmayın ölüler her zaman yaşayanlardan daha fazla çiçek alır. Çünkü pişmanlık minnetten daha çok acıtır.” şeklinde yer alıyordu.

Bir kullanıcı tarafından Twitter’da paylaşılan iddia yaklaşık 82 bin kişi tarafından beğenildi. Daha sonra Twitter’da gündem olan Nilgün Bodur hakkında ise birçok mizahi paylaşım da yapıldı. Uşak Belediyesi de tartışmaya dahil olarak konu hakkında bir tweet attı ve tweet 42 bin kişi tarafından beğenildi.

Bahsi geçen söz Anne Frank’a mi ait?

Nilgün Bodur’un kitabında geçen söz ile Anne Frank’a atfedilen sözün birbirine benzediğine kuşku yok. Ancak, Anne Frank’ın hatıralarında böyle bir söz bulunmuyor. Sözler internette Anne Frank’a atfedilerek uzun süredir Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılıyor.

Anne Frank’ın Hatıra Defteri isimli kitap Türkiye’de farklı yayınevleri tarafından halen basılıyor. Farklı çevirmenler tarafından Türkçe’ye kazandırılan günlüklerde “çiçek” kelimesi üzerinden bir tarama yapan teyit.org bahsi geçen söze rastlamadı. Epsilon ve İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılan Anne Frank’ın Hatıra Defteri isimli kitapta yaklaşık 10 yerde “çiçek” kelimesinin geçtiğini söylemek mümkün. Ancak kitapta geçen “çiçek” ifadeleri Anne Frank’a ait olduğu iddasıyla paylaşılan cümleden farklılıklar barındırıyor. Kitapta “çiçek” ifadesinin geçtiği cümleler genellikle Anne’nın saklandığı yere gelen çiçekleri ya da doğum günü hediyesi olarak insanlara verilen çiçekleri karşılıyor.

İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan kitabın düzeltmenliğini yapan Onur Caymaz da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bahsi geçen sözlerin Anne Frank’ın Hatıraları isimli kitapta bulunmadığını belirtti.

Anne Frank’a ait olduğu iddiasıyla paylaşılan sözün İngilizce versiyonu ise “Dead people receive more flowers than the living ones because regret is stronger than gratitude” şeklinde. Sözün, Goodreadsisimli internet sitesinde Anne Frank’a ait olduğu iddiasıyla paylaşıldığı görülebiliyor. Benzer şekilde başka kaynaklarda da sözün Anne Frank’a atfedildiği fark ediliyor. Hatta sözlerin Amazon.com’da satılan bir not defterinin kapağını süslediğini de söylemek mümkün.

Susan Massotty tarafından “The Diary of a Young Girl” ismiyle İngilizce’ye çevrilen günlüğün bir versiyonuna ise buradan ulaşmak mümkün. Massotty tarafından çevrilen metin aynı zamanda eksiksiz tam baskıyı içeriyor. Benzer şekilde İngilizce versiyonda da söz konusu ifadenin olmadığı görülebiliyor. Bu noktada günlüğün orijinal dilinin ise Felemenkçe olduğunu hatırlatmak gerek. “Het Achterhuis” ismindeki kitabın Felemenkçe versiyonda da benzer ifadelere rastlanmıyor.

Bodur’un kitabında başka benzerlikler de mevcut

Nilgün Bodur ise intihal iddiaları hakkında Instagram hesabından 1 Ekim 2018’de bir açıklama yaptı. Türk edebiyatına katkıda bulunmak gibi bir niyetinin olmadığını belirten Bodur, bahsi geçen sözü kitaptaki uzun bir yazının içinde kullandığını ve sözü anonim sandığını ifade etti. Instagram üzerinden yapılan açıklama ise daha sonra kaldırıldı.

Ancak, Bodur’un kitabı hakkında başka intihal iddiaları da mevcut. Yine bahsi geçen kitabın 21. sayfasında yer alan ifadelerle bir kullanıcı tarafından 2012 yılında atılan bir tweet arasında benzerlikler bulunuyor.