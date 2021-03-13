Nilgün Belgün: Koronavirüs'ü zor atlattım

Oyuncu Nilgün Belgün, hastanede tedavi görmesine rağmen Koronavirüs'ü çok zor atlattığını söyledi.

Etiler’de alışveriş turunda objektiflere takılan oyuncu Nilgün Belgün, hastanede tedavi görmesine neden olan Koronavirüs salgını hakkında konuştu. Torunu için oyuncak almaya geldiğini dile getiren Nilgün Belgün, devam eden salgın nedeniyle dışarıda olduğu zamanlarda tedirgin olduğunu söyledi.



67 yaşındaki oyuncu, “Alışverişimi yaptım, şimdi eve gideceğim. Biliyorsunuz ben de atlattım ve 10 gün hastanede tedavi gördüm. Hastalığı çok zor atlattım” dedi.

Tek kişilik gösterisi üzerine konuşan sanatçı, “farklı bir yetenek o da. Bende 8 senedir yapıyorum bunu, yeteneğimi bende sahnede keşfettim, farklı bir meziyet" açıklamasını yaptı.