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Koronavirüs

Nilgün Belgün, Koronavirüs'ü atlattı; Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti

23 Kasım 2020 16:24

Koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastalığı yendiğini duyurdu. Belgün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür etti.

Hastanede tedavi gören 67 yaşındaki oyuncu yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında şu bilgileri verdi:

"Sevgili dostlar, merhaba... 8 günlük zorlu bir Covid sürecinden sonra bugün hastaneden evime geldim. Çok şükür iyiyim. Beni telefonla arayıp, sağlığımı soran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve tüm arayan, soran dostlarıma çok teşekkür ediyorum."

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