Nilay Örnek: Habertürk’te çalıştığım dönemden pek çok hastalık devraldım

T24 ve Podbee Media ortak yapımı ‘Yayınlanması Kaydıyla’ podcast serisinin yeni bölümünün konuğu son zamanlarda ‘Nasıl Olunur?’ podcast programı ile adından söz ettiren Nilay Örnek’ti.

Mesleğe Marmara Üniversitesi’nin Gazetecilik Bölümü’nde okuduğu sırada, henüz 17 yaşındayken Sabah gazetesinde adım atan Nilay Örnek ile okullu gazeteci olmayı; ek yayınlar yayıncılığı ve yönetmenliğini; Sabah ve Milliyet’te çalıştığı dönemi; Habertürk’ten istifasını; Akşam’daki işine son verilişini; gazetevatan.com’un genel yayın yönetmenliğinden ayrılışını ve hazırlayıp sunduğu ‘Nasıl Olunur?’ podcast serisini konuştuk.

Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair derinlemesine söyleşilerin yer aldığı ‘Yayınlanması Kaydıyla’, tüm podcast platformlarında:

Nilay Örnek, henüz üniversite öğrencisiyken stajyer olarak girip kısa süre içerisinde editörlük yapmaya başladığı Sabah gazetesindeki beş yılın ardından Milliyet’te çalışmaya başladı. Köşe yazarlığı ve editörlük yaptığı Milliyet’te çalıştığı sekiz yıllık süreçte yurt dışında dil, senaryo yazımı ve gazetecilik üzerine eğitimler aldı.

Michigan Üniversitesi’nin Knight Wallace gazetecilik bursu kapsamında ek yayınlar yayıncılığı ve yönetmenliği üzerine çalışmalar yapan Nilay Örnek, Habertürk gazetesinin kuruluşunda yer aldı. Köşe yazarlığına ek olarak önce yazı işleri müdür yardımcılığı ardından da hafta sonu ekleri genel yayın yönetmenliği yaptığı Habertürk’ten 2011 yılında istifa etti.

Örnek, 2012’nin başlarında Akşam gazetesinin eklerinin başına geliyor. Ancak Gezi Direnişi’nin olduğu 2013’ün Haziran ayında, gazeteye Mehmet Emin Karamehmet’in kredi borçları nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuluyor. Akşam gazetesinin yeni yönetimi çok geçmeden Nilay Örnek’in işine son veriyor.

Bir süre kolay kolay iş bulamayacağını düşünen Örnek’e, gazetevatan.com’un genel yayın yönetmenliği teklif ediliyor. Gezi Direnişi’ne destek verdiği gerekçesiyle gazetevatan.com’un genel yayın yönetmenliğinden yazı işleri müdürlüğüne getirilerek arka plana alınmak istenen Örnek, bu değişikliği kabul etmiyor ve görevinden ayrılıyor.

Bir dönem Okan Üniversitesi’nde ders veren Örnek, 2014 yılında iki yıl boyunca ekrana gelecek Şehirli Sofralar isimli televizyon programının sunuculuğunu üstleniyor. Aynı yılın sonunda, Sözcü’nün günlük eki olan Şık’ta köşe yazarlığı yapmaya başlayan Nilay Örnek, Şık’ın hafta sonu ekine evrilmesiyle buradaki yazılarına son verme kararı alıyor.

Bütün İyiler Biraz Küskündür ve Her Umut Ortak Arar başlıklı iki kitabı bulunan Örnek, güncel olarak Kafa Dergisi’ne yazıyor ve Nasıl Olunur isimli podcast programını hazırlayıp sunuyor. Türkiye’nin en çok dinlenen podcast serilerinden birine imza atan Nilay Örnek’i kendisinden dinliyoruz.