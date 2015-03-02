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Kültür-Sanat

Nil Karaibrahimgil annelikten sonra ilk konserini verdi

Nil Karaibrahimgil, doğumdan sonra ilk konserini önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdi

02 Mart 2015 10:15

Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeğini kucağına alan Nil Karaibrahimgil, Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konserine oğlu Aziz Arif için yazdığı “Lokumcuk” adlı ninniyle başladı.

Nil Karaibrahimgil, “Son konserimi 1.5 yıl önce vermiştim. Cümlelerim saçma olabilir, emziriyorum. Bebeğin sütle beraber ne içtiği belli değil, her türlü şeyi alıyor. Her şeyi unutuyorum ama şu anda burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burayı bu kadar dolu görmek de beni çok duygusal bir hale getirdi. Çok duyguluyum, geldiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

Seyirciler arasında oğlunun doğumuna giren ebeyi görünce gözyaşlarına engel olamayan Karaibrahimgil, “Bebeğimi doğurtan ebe de gelmiş” diyerek kadını yanına çağırıp öptü.

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