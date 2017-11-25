Nil Karaibrahimgil'den kız öğrencilere nasihat

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Akhisar ilçesindeki Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen şarkıcı Nil Karaibrahimgil, kız öğrenciler için bestelediği \'Gülin\'in Kızları\' şarkısını söyleyip, onlarla sohbet etti.

Akhisar\'da akıllı spor ve konferans salonunun yapıldığı, 3 katlı Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sevilen şarkıcı Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener\'i ağırladı. Akın Öngör ve Zeynep Gülin Öngör çiftinin de bulunduğu ziyarette Okul Müdürü Nazan Bahar, Nil Karaibrahimgil\'e özel hazırlanıp dikilmiş bir kıyafeti armağan etti. Gençlerle söyleşi yapan Nil Karaibrahimgil, özellikle kız öğrencilere kendilerine güvenmelerini önerdi. Hayata atılmaktan korkmamaları gerektiğini anlatan Karaibrahimgil, Nil\'in Kızları Projesi\'ni anlattı. Bu projenin desteklenmesi için hazırlanan 2018 yılı takviminin tanıtımını yapan sanatçı, gitarını eline alıp okula özel hazırladığı Gülin\'in Kızları şarkısını seslendirdi. Nil Karaibrahimgil öğrencilerin alkışları eşliğinde mini bir konser verdi.

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