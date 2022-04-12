 Nil Karaibrahimgil:  Kendimi gerçekleştirdikten sonra anne oldum

Müzisyen Nil Karaibrahimgil annelik sürecine ilişkin olarak, "Kendimi gerçekleştirdikten sonra anne oldum." dedi.

Karaibrahimgil konuk olduğu podcast programında reklamcı Serdar Erener’le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Aziz Arif ve aile hayatı hakkında konuştu.

Aziz Arif’i doğru zamanda doğurduğunu söyleyen Karaibrahimgil, “Kendimi şarkıya, müziğe fazla kaptırıp onu doya doya yaşamak istedim. Aslında böyle olduğu için memnunum. Bir doygunluğa ulaştıktan sonra anne olmanın da ayrı bir güzelliği var. Kendini gerçekleştirip, kendinin çiçek açma dönemini tamamladığını hissetmek başka bir yolculuk. Ondan sonra annelik de ayrı bir tat. Kendimi gerçekleştirmiş olarak anne olmak bence benim için daha iyi oldu” diye konuştu.

"Serdar tecrübe olarak benden ilerdeydi"

Evrim Sümer’in hazırladığı “Laylu ve Ben” isimli podcast programına konuk olan Karaibrahimgil, evliliğine dair de konuştu. Eşi Serdar Erener ile çocukları Aziz Arif’e farklı yaklaşabildiklerini söyleyen Karaibrahimgil, “Serdar zaten iki çok tatlı çocuğun babasıydı biz evlendiğimizde. Dolayısıyla tecrübe olarak benden ilerdeydi. Ben de meraklı bir anne olarak okumadığım kitap kalmamıştır. Ben kendimi ve anneliğimi sürekli revize ediyorum ama Serdar’ı revize edemeyeceğimi anladım. Serdar çok köklü birisi. En sonunda şunda anlaştık, herkes Aziz Arif’e kendi yaklaşımıyla yaklaşsın. Bu bence Aziz Arif için bir zenginlik oluyor” düşüncesini dile getirdi.

Gazeteci ve köşe yazarı Evrim Sümer, hazırladığı “Laylu ve Ben” podcast programında konuklarıyla her hafta ebeveynlik halleri üzerine konuşuyor. Konunun uzmanlarının da zaman zaman konuklar arasında yer aldığı programda çocuk gelişimine dair ipuçları, son gelişmeler ve bizzat çocuk büyütenlerin tecrübeleri dinleyiciye aktarılıyor.

Laylu ve Ben, Spotify ve Apple Podcasts platformlarından dinlenebiliyor.

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