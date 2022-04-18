Nil Karaibrahimgil hologram olarak sahne alacak

Nil Karaibrahimgil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hologramlı bir konser düzenleyecek. Sanatçıya dünyanın farklı yerlerinden çocuklar da hologramlarıyla eşlik edecek.

Türkiye'de ilk kez 5G teknolojisiyle düzenlenecek olan konser, Beşiktaş İnönü Stadyumu'nda (Vodafone Park) gerçekleşecek. Konser için kurulan sahneye Nil Karaibrahimgil, dijital olarak dönüştürülmüş hologram görüntüsüyle çıkacak.

Konserde, Türkiye dahil toplam 10 ülkeden çocuklar da hologramlarıyla sahnede yer alacak. Karaibrahimgil’in 5 şarkıyı bir stüdyoda hologram olarak söyleyeceği konserde, çocuklar yöresel kıyafetleri içinde danslarıyla sanatçıya eşlik edecek. Sanatçının ve çocukların 3 boyutlu görüntüleri anlık olarak sahneye yansıtılacak.