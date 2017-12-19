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Kültür-Sanat

Nil Karaibrahimgil, D&R Kanyon'da takvimlerini imzalayacak

İSTANBUL, (DHA) - NİL Karaibrahimgil, Türk Eğitim Vakfı iş birliği ile gerçekleştirdiği 'Nil' in Kızları Burs Fonu'na katkı sağlamak amacıyla hazırladığı takvimleriyle bir kez daha D&R'da sevenleriyle bir araya geliyor

19 Aralık 2017 14:07

İSTANBUL, (DHA) - NİL Karaibrahimgil, Türk Eğitim Vakfı iş birliği ile gerçekleştirdiği \'Nil\' in Kızları Burs Fonu\'na katkı sağlamak amacıyla hazırladığı takvimleriyle bir kez daha D&R\'da sevenleriyle bir araya geliyor.

Geçen haftalarda D&R Akasya\'da düzenlenen imza gününün ardından yoğun istek üzerine Nil Karaibrahimgil, ikinci kez takvimlerini imzalamaya hazırlanıyor.

 Ünlü sanatçı, D&R mağazalarında ve dr.com.tr\'de satışa sunulan takvimlerini 23 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te D&R Kanyon’da imzalayacak.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

 

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