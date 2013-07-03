Nikotin bağımlılığı 1500 yıl önceden

Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan Atacama Çölü’nde bulunan San Pedro kentinde kazı yapan bilim insanları, ortaya çıkarılan mumyalar üzerinde yapılan analizlerde ilginç bilgilere ulaştı. Araştırmalar, bölgede yaşamış insanların M.Ö 100 ve M.S 1450 yılları arasında nikotin bağımlısı olduğunu gösterdi.

Araştırmada yer alan Şili Üniversitesi (Santiago) organik kimyageri Hermann Niemeyer, “Geçmişte inanılan düşünce, San Pedro civarında yaşamış olan insanların M.S 400 yıllarında tütün çubuğuyla tütün içtiği, ardından zamanla ‘dimetiltriptamin’ gibi maddeleri çektiklerini savunuyordu... Ancak bunun doğru olmadığını gösterdik” dedi.

Nieyemer, LiveScience sitesine yaptığı açıklamada, “Özellikle şamanla uyuşturucu özelliği olan bitkilere önem veriyordu... Cadı doktorlar psikoaktif maddeleri bazen ruhlar ve tanrılarla iletişim kurmak için kullanırdı... Düşük yoğunlukta kullanıldıklarında, bu maddeler uyku bozuklukları ve diğer çeşitli rahatsızlıkların tedavisi için kullanılıyordu” dedi.

Şilili araştırmacı, “Şamanlar insanları iyileştirirken doğrudan hastalığa neden olan faktöre müdahale etmenin yanı sıra, ritüeller düzenleyerek ruhlarla da iletişim kurardı” bilgisini verdi.

Eski zamanlarda San Pedro bölgesinde yaşayan insanların kullandıkları uyuşturucu maddeleri daha iyi anlamak isteyen araştırmacılar, M.Ö 100 ile M.S 1450 yıllarında yaşamış insanlara ait mumyaların saç örnekleri üzerinde analiz gerçekleştirdi.

Araştırmalarda, incelenen 56 mumyanın 35’inin saçında nikotin izine rastlandı. Niemeyer, “Farklı dönemlerde yaşamış olan mumyaların nikotin kullandığı kesinleşti” derken, M.S 400 yıllarında nikotinin tütün çubukları yerine diğer yollardan alınmaya başladığını öne süren düşünceler de çürümüş oldu.

Mumyaların saçında triptamin alkaloid izine rastlanmasa da, araştırmacılar bu bulgunun ‘cebil bileşikleri kullanmadıklarına işaret etmeye yetmeyeceğini’ belirtti.

Niemeyer, “Dimetiltriptamin çektiğiniz zaman, vücut maddeyi saç foliküllerine geçmeden yok ediyor” dedi.

Araştırmalar, saçlarda bulunan nikotin izinin doğrudan şamanlarla veya mezarlara yerleştirilen eşyalar ile mücevherlerle bağlantılı olmadığını belirtti.

Journal of Archaeological Science dergisinin Ekim 2013 sayısında yayımlanacak olan araştırma sonuçları, ‘Atacama’nın San Pedro bölgesinde statü ve zenginlikten bağımsız olarak tütün kullanımının yaygın olduğunu’ anlatacak.