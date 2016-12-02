Nikon'un yarım asırlık fotoğraf makinesi rekor fiyata satıldı

Nikon'un ilk ürettiği fotoğraf makinelerinden olan yarım asırlık fotoğraf makinesi Avusturya'da gerçekleşen müzayedede açık artırma ile 406 bin dolar (yaklaşık 1.5 milyon TL) karşılığında satıldı.

Shiftdelete'de yer alan habere göre eski, metal parçası olarak gözüken kameranın bir özelliği var. Üretilmiş üçüncü Nikon kameraydı ve 1948 yılına aitti. Her ne kadar firma 1917'de kurulmuş olsa da, ürettiği lensleri 1940'lı yıllara kadar Canon'a satıyordu ve ilk Nikon'u da bu yıllarda yapmaya karar vermişti.

WestLicht Photographica adlı açık artırmada teklif 95 bin dolardan başlasa da, giderek arttı ve bu sırada aynı zamanda pek çok antika, farklı fotoğraf makineleri de alıcı buldu.