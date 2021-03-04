Nikon'un kamera endüstrisinden çekileceği iddia edildi

Fotoğraf makinesi denildiğinde akla ilk gelen markalardan olan Nikon'un 2020 senesinde satışlarda yaşanan düşüşler yüzünden kamera endüstrisinden çekileceği iddia edildi.

Pandeminin kötü etkilediği dev fotoğraf makinesi üreticisi Nikon, geçtiğimiz aylarda 49 yıldır faaliyet gösteren fabrikalarının finansal sıkıntılar yüzünden taşınacağını açıklamıştı.

Mirrorless Rumours'un iddiasına göre, 1948 yılından beri kamera üretmeye devam eden Nikon'un 2020 yılında satış konusunda büyük bir düşüş yaşaması kararda etkili oldu. 2020 yılında fotoğraf makinesi piyasasında Sony yüzde 35, Canon yüzde 30, Fujifilm yüzde 12 ve Olympus yüzde 8 oranında pazar payına sahip oldu. Nikon’da ise bu oran yüzde 7,5’de kaldı.

Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi.