Nikolai Kinski: Babamdan utanıyorum

Almanya'nın 1991 yılında ölen efsanevi oyuncu Klaus Kinski en büyük kızı Pola Kinski'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiaları ile karşı karşıya kaldı.

Oyuncunun 60 yaşındaki kızı Pola, piyasaya çıkan özgeçmişine dair “Kindermund” (Çocuk Ağzı) adlı 270 sayfalık kitabında, 5 ile 19 yaşları arasında babası tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti.

Bild gazetesinin haberine göre Klaus Kinski'nin tatilden Almanya’ya yeni dönen oğlu, 36 yaşındaki Nikolai Kinski ise “Babamdan utanıyorum” dedi. Babasına yöneltilen cinsel istismar suçlamalarından çok yeni haberdar olduğunu ve duyduklarından ötürü derinden yıkıldığını söyleyen Nikolai Kinski, “Babama bu suçlamaların hesabını sormayı çok isterdim” diye konuştu.

Klaus Kinski’nin diğer kızı, ünlü sinema oyuncusu Nastassja Kinski de ablasını cesur açıklamalarından dolayı takdir ettiğini kaydedip ona destek verdiğini belirtti. 51 yaşındaki sanatçı, babasının kendisine de yaklaşma denemelerinde bulunduğunu öne sürmüştü.

Pola Kinski, “Welt am Sonntag” gazetesine verdiği röportajında, yaşadıklarını kaleme aldığı kitabı, babasını kötülemek amaçlı değil, cinsel istismarın çocuklarda nasıl derin izler bıraktığını göstermek için yazdığını söyledi. Pola Kinski, yıllarca korku, panik atakları ve suçluluk duyguları ile acı çektiğini kaydetti.



Klaus Kinski kimdir?



Kariyerine 1940 yılında başlayan Klaus Kinski, 130’dan fazla filmde rol aldı. Özellikle Werner Herzog’un yönetmenliğindeki "Aguirre, Tanrının Gazabı" (1972) "Vampir Nosferatu" (1979) ve "Fitzcarraldo"nun (1982) da aralarında bulunduğu filmler, onu savaş sonrası Alman sinemasının en önemli isimlerinden biri yaptı.

Üç kez evlenen Kinski’nin her eşinden bir çocuğu bulunuyor. Kinski, anılarını kaleme aldığı 1975 yılında çıkan „Çilek Dudaklarına Deli Oluyorum“ adlı kitabında ensest ilişki fantazilerinden bahsetmişti.

(Deutsche Welle Türkçe)